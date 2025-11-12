ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Από τη Λιβαδειά ξεκίνησαν χτες οι περιφερειακές συγκεντρώσεις

Με μαζική και δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης στην πόλη της Λιβαδειάς, συνταξιούχοι από όλη τη Στερεά και την Εύβοια με τα Σωματεία τους άνοιξαν χθες Τρίτη τον κύκλο των περιφερειακών κινητοποιήσεων που διοργανώνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, απαιτώντας την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Συνταξιούχοι από τη Χαλκίδα, τη Λαμία, τη Θήβα, τη Λιβαδειά, την Αμφισσα, την Αταλάντη και τα ΛΑΡΚΟχώρια, συντεταγμένοι στα μπλοκ και τα πανό των σωματείων τους, απαίτησαν εδώ και τώρα λύσεις απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν στον δρόμο του αγώνα διεκδικώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης», ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη κ.ά.

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση, εκφράζοντας τη στήριξη των συνδικάτων της περιοχής, πραγματοποίησε ο Κώστας Κολιούσης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς. Την κινητοποίηση χαιρέτισε και η Βαγγελιώ Κλάδου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς, κάνοντας αναφορά στις τεράστιες ελλείψεις του νοσοκομείου της πόλης, τη νέα επίθεση της κυβέρνησης στην Υγεία και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις των υγειονομικών.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις απόόπου έγινε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μέσα σε κλίμα αγωνιστικής αισιοδοξίας τονίστηκε ότι η μόνη διέξοδος είναι ο δρόμος της διεκδίκησης και του αγώνα. Επισημάνθηκε ότι η συγκέντρωση στη Λιβαδειά και αυτές που προηγήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποτελούν δυναμική καιΣημειώθηκε μάλιστα ότι τα περιβόητα μέτρα ανακούφισης, που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα προβλήματα, αλλά αντίθετα, μέσα από μια σειρά κόφτες και προϋποθέσεις απευθύνονται σε ακόμη λιγότερους, ενώ ουσιαστικά βγαίνουν από τη μία τσέπη του λαού για να μπουν στην άλλη.

Ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την κοροϊδία της κυβέρνησης, μετά μάλιστα από 15 χρόνια αρπαγών στις συντάξεις, και όταν την ίδια ώρα διατίθενται δεκάδες δισ. ευρώ για την πολεμική οικονομία, την ένταση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, την ενίσχυση και στην Ελλάδα των επιχειρηματικών συμφερόντων και κερδών.

Εγιναν επίσης ιδιαίτερες αναφορές στις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αντιμετωπίζουν όλα τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε Στερεά και Εύβοια, απαιτώντας την άμεση στελέχωσή τους και καταγγέλλοντας τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για παραπέρα υποβάθμιση νοσοκομείων, μέσα από τον νέο «υγειονομικό χάρτη».

Συγκεκριμένα στη συγκέντρωση των συνταξιουχικών σωματείων της Στερεάς και Εύβοιας στη Λιβαδειά μίλησαν οι: Τάσος Κλάδης από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, Αγγελική Αθανασιάδου από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δημοσίου, Αλέκος Μάρκου, από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Αναστασία Βαρβαξη από το παράρτημα Βοιωτίας της Πανελλήνιας Ενωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, ο Δημήτρης Θεοδώρου από τα συνταξιουχικά Σωματεία Θήβας, ο Ανδρέας Τσακός, εκ μέρους των συνταξιουχικών σωματείων της Εύβοιας, ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τα σωματεία Φθιώτιδας και ο Ηλίας Δημάρατος, από τα συνταξιουχικά Σωματεία Φωκίδας.

Στη συνέχεια έγινε πορεία με παλμό και συνθήματα, η οποία κατέληξε στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, όπου και επιδόθηκε το ψήφισμα με τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις

Οι περιφερειακές πανελλαδικές συγκεντρώσεις των συνταξιούχων συνεχίζονται σήμερα και τις επόμενες μέρες, και συγκεκριμένα:

Σήμερα, Τετάρτη

- Στην Πάτρα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου, οι συνταξιούχοι της Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Πύργος, Αμαλιάδα, Καλάβρυτα, Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία, Βόνιτσα).

- Στη Λάρισα, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, οι συνταξιούχοι της Θεσσαλίας (Λάρισα ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Τρίκαλα ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Ελασσόνα, Τύρναβος, Φάρσαλα, Σοφάδες, Καρδίτσα, Βόλος).

Αύριο, Πέμπτη:

- Στην Κοζάνη, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, οι συνταξιούχοι της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη ΟΑΕΕ - ΤΣΑ, Νάουσα, Εδεσσα, Βέροια, Καστοριά, Φλώρινα, Γιαννιτσά, Σκύδρα, Γρεβενά).

- Στην Τρίπολη, στις 11 π.μ. στην πλατεία Πέτρινου, οι συνταξιούχοι της Πελοποννήσου (Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Γύθειο, Ναύπλιο, Αργος, Μεγαλόπολη). Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από την Αργολίδα από τα εξής σημεία: ΟΤΕ Ναυπλίου 9 π.μ., πλατεία Νέας Κίου 9.15 π.μ. και σταθμό ΟΣΕ Αργους 9.30 π.μ.

Την Παρασκευή 14 Νοέμβρη:

- Στην Αλεξανδρούπολη, στις 10.30 π.μ. στο Πάρκο Ακαδημίας, οι συνταξιούχοι της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Καβάλα, Δράμα).

- Στις Σέρρες, στις 11 π.μ. στην πλατεία Ελευθερίας, οι συνταξιούχοι της Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πολύγυρος, Νιγρίτα, Κατερίνη).

- Στην Πρέβεζα, στις 10.30 π.μ. στα παλιά ΚΤΕΛ, οι συνταξιούχοι της Ηπείρου (Πρέβεζα, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Αρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα).