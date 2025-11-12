Οργανώνουμε τον αγώνα σε γραμμή σύγκρουσης με το κεφάλαιο, για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι!

Με επόμενους μεγάλους σταθμούς τον αγωνιστικό γιορτασμό της επετείου από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και τις κινητοποιήσεις ενάντια στον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, με παρακαταθήκη την πολύτιμη πείρα από την προηγούμενη δράση τους και τις δύο μεγάλες απεργίες, μπαίνουν «στα γεμάτα» στη μάχη για την υπεράσπιση των σύγχρονων δικαιωμάτων και αναγκών του εργαζόμενου λαού: Για ΣΣΕ, σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αλλά και για να μπει φρένο στο αίσχος των πλειστηριασμών των λαϊκών κατοικιών, για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Αυτός ο προσανατολισμός φωτίστηκε χθες, μέσα από τη μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο «Φαργκάνη» στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή δεκάδων εργατικών σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Και ως άμεσο καθήκον, τα σωματεία ξεχώρισαν τις συνεδριάσεις που προγραμματίζουν άμεσα με Διοικητικά Συμβούλια και Γενικές Συνελεύσεις, για να κουβεντιάσουν τα συμπεράσματα από τους αγώνες που έδωσαν, ώστε αυτοί να γίνουν οδηγός για τις μάχες του επόμενου διαστήματος. Στόχος είναι κάθε συνδικάτο να καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη της δράσης του, με νέες εγγραφές εργαζομένων, με στήσιμο μορφών οργάνωσης σε χώρους δουλειάς. Να επεξεργαστεί το αγωνιστικό του κάλεσμα στους εργαζόμενους, με διεκδικήσεις που θα έχουν συζητηθεί και εμπλουτιστεί σε συσκέψεις. Να προωθείται παράλληλα ο κοινός συντονισμός με όλα τα ταξικά σωματεία.

Οπλο για τη συνέχεια η σημαντική πείρα





Εισηγητικά ηαναφέρθηκε στις δύο μεγάλες απεργιακές μάχες που δόθηκαν με επιτυχία τον περασμένο Οκτώβρη, κόντρα σε κυβέρνηση, εργοδοσία, ΓΣΕΕ, τονίζοντας ότι αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη, προσθέτουν πείρα για το επόμενο διάστημα. Οπως είπε, «χώροι εργασίας κλείσανε, όπως στον "Μύθο", το Flyover, το εργοτάξιο του Παιδιατρικού, τα Μεταλλεία Χαλκιδικής. Αρκετοί χώροι υπολειτούργησαν λόγω των υψηλών ποσοστών απεργίας όπως Μετρό και "Cosmote".

Αυτή η επιτυχία δεν άφησε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το αφήγημα ότι "οι εργαζόμενοι δεν κινητοποιούνται επειδή στηρίζουν το νομοσχέδιο". Κόντρα στο θάψιμο των απεργιών από τα ΜΜΕ, δουλέψαμε σε σωστή κατεύθυνση, τόσο για να μάθουν οι εργαζόμενοι τι έρχεται, όσο και για να προετοιμάσουμε την αγωνιστική μας απάντηση. Το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα αποδείχτηκε η μόνη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική».

Τι καταφέραμε με τις απεργιακές μάχες

Ανέδειξε τα «κέρδη» αυτών των απεργιακών μαχών: «Να πεταχτεί στα σκουπίδια το αφήγημα της κυβέρνησης ότι τάχα το νομοσχέδιο το ζητάνε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Να μετρηθούν νέα βήματα στην οργάνωση των εργαζομένων. Απεργοί συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για πρώτη φορά, νίκησαν την εργοδοτική τρομοκρατία. Σωματεία βελτίωσαν τη λειτουργία τους μέσα στη φωτιά της μάχης. Νέες συνδικαλιστικές οργανώσεις που συγκροτούνται σε χώρους, στις αναμετρήσεις αυτές πήραν "βάπτισμα πυρός". Νέα πείρα σε χώρους δουλειάς, όπως στο Μετρό, που οι εργαζόμενοι μάθανε να παλεύουνε για τα δικαιώματά τους αλλά όχι μόνο για αυτούς. Παλεύουν ώστε όλος ο λαός της Θεσσαλονίκης να έχει φθηνή - ποιοτική και ασφαλή μεταφορά κόντρα στα κέρδη των εργοδοτών! Στον Σιδηρόδρομο περισσότεροι εργαζόμενοι δείξανε αντοχή στις απεργιακές μάχες, επειδή έχει γίνει σε περισσότερους αντιληπτό ότι χρειάζεται κλιμάκωση της πάλης για την υλοποίηση των αιτημάτων τους.

Αποδείχθηκε το τι είναι το πραγματικά σύγχρονο και αναγκαίο σήμερα. Οχι η 13ωρη δουλειά, αλλά το 7ωρο-5ήμερο-35ωρο. Οτι την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ανάπτυξης της επιστήμης, μπορεί να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Περισσότεροι εργαζόμενοι κατάλαβαν πως αυτό δεν είναι αίτημα για τη Δευτέρα Παρουσία, πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να εφαρμοστεί στο σήμερα. Το μόνο εμπόδιο είναι το κέρδος των εργοδοτών».

Αναμέτρηση με την εργοδοσία και τους κολαούζους της

Τόνισε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων της ΕΕ, όλων όσοι υπηρετούν τη στροφή στην πολεμική οικονομία, που είναι βάση για τους αντεργατικούς τους νόμους. Αλλά και τις τεράστιες ευθύνες των κολαούζων της κυβέρνησης και των εργοδοτών στο συνδικαλιστικό κίνημα, τη ΓΣΕΕ και το ΕΚΘ.

Οπως είπε, η νόθα πλειοψηφία του ΕΚΘ υπονόμευσε την απεργία σε συνεργασία με την εργοδοσία, που μπροστά στις 14 του Οκτώβρη προχώρησε σε ανοιχτή τρομοκρατία των εργαζομένων. «Στο Αεροδρόμιο απολύσανε τον πρόεδρο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου, εκλεγμένος με την ΠΑΣΚΕ και στη Διοίκηση του ΕΚΘ, στήριξε αυτή την απόφαση της εργοδοσίας λέγοντας "ας μην διεκδικούσε" μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Για ακόμη μια φορά βγήκε παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν για "νέα Τέμπη", και το συγκεκριμένο σωματείο με ευθύνη της διοίκησής του δεν έβγαλε κιχ.

Οπως μιλιά δεν έβγαλε η διοίκηση του σωματείου του Καζίνο, όπου πρόεδρος είναι επίσης στέλεχος της ΠΑΣΚΕ, για την απόλυση συνδικαλιστή που έμπαινε μπροστά στις διεκδικήσεις των συναδέλφων του.

Με το απαράδεκτο κλείσιμο των ΕΛΤΑ, αποτέλεσμα της "απελευθέρωσης", της συνταγής δηλαδή κόστους - οφέλους, δεν βγήκε ούτε ανακοίνωση από το ΕΚΘ, ενώ ο πρόεδρος του σωματείου ταχυμεταφορών είναι μέλος και της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου».

Μπροστά, με κίνημα που θα στοχεύει τον πραγματικό ένοχο

Τόνισε ότι «μία είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε: Με ποιες δυνάμεις μπορεί το εργατικό κίνημα να αντιπαρατεθεί απέναντι σε αυτή τη σαπίλα, να ανοίξει τον δρόμο για νίκες;».

Και σημείωσε ότι «σήμερα απαιτείται ένα εργατικό κίνημα που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων. Ενα κίνημα μαχητικό, μαζικό, ενωτικό, που θα έχει ξεκάθαρη γραμμή, πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Που θα στοχεύει στον πραγματικό ένοχο: Τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είτε σε συνθήκες "ειρήνης", είτε σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας.

Μόνο ένα τέτοιο κίνημα μπορεί να αφήσει τους αντεργατικούς νόμους στα χαρτιά όπως το έκανε πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα».

Παρουσιάζοντας τα κρίσιμα μέτωπα αναφέρθηκε στον λεγόμενο «Οδικό Χάρτη για τις ΣΣΕ», που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση, για να συνεχίσει να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αλλά και τον νέο κρατικό προϋπολογισμό που προβλέπει έσοδα που ξεπερνούν τα 74 δισ., το 95% των οποίων θα πληρώσει πάλι ο λαός.

Κάλεσε τα εργατικά σωματεία να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα των αγροτών, που δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ.

Να συμμετέχουν μαζικά στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, στις 6 μ.μ., στο Πολυτεχνείο με τα επίκαιρα συνθήματα του λαϊκού ξεσηκωμού, «έξω αι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» να φωτίζουν την πάλη και σήμερα.

Να πάρουν μέτρα ενάντια στην καταστολή που εντείνεται και εκφράζεται με διάφορους τρόπους, με κλήσεις σε απολογία, με απολύσεις συνδικαλιστών, όσων σηκώνουν ανάστημα. «Δεν θα τους περάσει να σπείρουν τη λογική τώρα τα κεφάλια μέσα ενόψει πολεμικής προετοιμασίας! Στην καταστολή της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, μόνο τα ταξικά σωματεία μπορούν να βάλουν φρένο», είπε.