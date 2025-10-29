ΔΟΥΒΛΙΝΟ.- Η «ανεξάρτητη αριστερή» υποψήφια Κάθριν Κόνολι κέρδισε σαρωτικά στις προεδρικές εκλογές της 24ης Οκτώβρη την κεντρώα αντίπαλό της από το κόμμα «Φίνε Γκάελ», Χέδερ Χάμφρις, καθώς πήρε το 63,4% των ψήφων, έναντι 29,5% που πήρε η Χάμφρις. Η Κόνολι, που είναι βουλευτής από το 2016, έχει ταχθεί κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους της εντεινόμενης στρατιωτικοποίησης της ΕΕ.

ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ.- Ο τυφώνας «Μελίσα», κατηγορίας 5 (της κορυφαίας στη σχετική κλίμακα), κατευθύνεται από χτες προς την Τζαμάικα με ανέμους που πλησιάζουν τα 300 χλμ. την ώρα, έχοντας ήδη προκαλέσει τη Δευτέρα τρεις νεκρούς στη χώρα, άλλους τρεις νεκρούς στην Αϊτή και έναν στη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία. Ο τυφώνας θα περάσει και από την Κούβα, όπου εντείνονται οι προετοιμασίες για την προστασία του πληθυσμού.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου «Amazon» ανακοίνωσε την Τρίτη την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιο μέρος του κόσμου θα γίνουν. Επικαλέστηκε ως δικαιολογία τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναδιοργάνωση με τη χρήση, μεταξύ άλλων, και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Η πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ, Ελ Φάσερ, που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού και πολιορκούνταν επί μήνες από τους παραστρατιωτικούς των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης», έπεσε στα χέρια των τελευταίων, με Σουδανούς αξιωματούχους να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για μαζικές σφαγές αμάχων (κυρίως εκτοπισμένων που ζουν σε καταυλισμούς).

ΝΑΪΡΟΜΠΙ.- Συνετρίβη χτες στην Κένυα αεροπλάνο τύπου 5Y-CCA της «Mombasa Air Safari» το οποίο εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι με προορισμό το Κίτσουα Τέμπο, στην κομητεία Ναρόκ της επαρχίας Μασάι Μάρα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 11 επιβαίνοντες (8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος από την Κένυα).