ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Κάνε την οργή, την αγανάκτησή σου δύναμη αγώνα - διεκδίκησης! Συμπορεύσου τώρα με το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής

* * *

τονίζει το ΚΚΕ σε τετρασέλιδο φυλλάδιο με το οποίο απευθύνεται στους βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους. Ακολουθεί αναλυτικά το φυλλάδιο του Κόμματος:

Αγρότισσα, αγρότη,

Δεν έφταναν τα οξυμένα, συσσωρευμένα προβλήματα που σου προκαλούν η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα σου και οι μεγάλες ζημιές που δεν αποζημιώνονται, ήρθαν να προστεθούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τραγικές επιπτώσεις των ζωονόσων.

Η μπόχα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ βγαίνει από τα σπλάχνα του μεγάλου «διαφθορείου» που είναι το καθεστώς των αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ

Αυτές δίνονται με κριτήριο όχι την επιβίωσή σου αλλά τη συμπίεση των τιμών στα προϊόντα σου, προκειμένου να εξασφαλίζουν φθηνές πρώτες ύλες τα μονοπώλια. Επίσης δίνονται για να αποσπάται η ανοχή σου στην ΚΑΠ που σε εξοντώνει.

Στελέχη της κυβέρνησης της ΝΔ μαζί με διάφορους άλλους κομματικούς της παράγοντες έκαναν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη προσωπικά και κομματικά. Τώρα η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να καλύψει τους υπουργούς της και να κουκουλώσει το σκάνδαλο. Μεθοδεύει το φόρτωμα του σκανδάλου στις δικές σου πλάτες. Ηδη σας χρωστάει πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προεξοφλεί ότι τα απανωτά πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ θα πληρωθούν είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από μελλοντικές επιδοτήσεις, δηλαδή πάλι από εσάς και από τους άλλους εργαζόμενους και συνταξιούχους. «Η μπάλα παίρνει» και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, που είναι άγνωστο πότε θα δρομολογηθούν.





Το χεράκι τους έχουν βάλει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ΝΔ - ΠΑΣΟΚ), με αποφάσεις όπως για τη λεγόμενη τεχνική λύση και την επιδότηση των βοσκοτόπων χωρίς ζωικό κεφάλαιο. Βοήθεια έδωσαν και οι αγροτοσυνδικαλιστές εκείνοι που εξωραΐζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το ίδιο και όλο το σύστημα της ΕΕ, που είχε δώσει την έγκρισή της σε όλα αυτά. Τώρα προσπαθεί να βγει από το κάδρο των ευθυνών χρησιμοποιώντας ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κυβέρνηση και ΕΕ αξιοποιούν όσα αποκαλύπτονται προκειμένου να προετοιμάσουν τους αγρότες και να νομιμοποιήσουν στην κοινή γνώμη το επικείμενο, από τη νέα ΚΑΠ, «τσεκούρωμα» των αγροτικών ενισχύσεων ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια για την πολεμική προετοιμασία της ΕΕ.

Ευλογιά των προβάτων: Φορτώνουν υπέρογκο κόστος στους κτηνοτρόφους και στον λαό, για να μη θιχτούν τα κέρδη μιας χούφτας μεγάλων επιχειρηματιών

Η διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων, όπως και των υπόλοιπων ζωονόσων, γίνεται από την κυβέρνηση της ΝΔ με βάση τα πρωτόκολλα της ΕΕ, με μοναδικό κριτήριο να μη θιχτεί η «εξωστρέφεια» της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Ετσι, οδηγούνται στον θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ζώα και εξαγγέλλονται μέτρα όχι για να τα εφαρμόσει ο επιλεκτικά ανίκανος κρατικός μηχανισμός, αλλά οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, στη λογική της «ατομικής ευθύνης».

Ενώ οι εμβολιασμοί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στον έλεγχο της ζωονόσου, διαμορφώνεται μια «ομερτά» εναντίωσης στα εμβόλια, στην οποία πρωτοστατούν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα παπαγαλάκια της σε διάφορα πόστα (ΜΜΕ, πανεπιστήμια), για να μη διαταραχτούν οι εξαγωγές της φέτας, τις οποίες μονοπωλούν 4-5 επιχειρηματικοί όμιλοι. Στο πλαίσιο αυτό εντείνονται οι εκβιασμοί στους παραγωγούς ότι αν γίνει ο εμβολιασμός θα «κατρακυλήσει» η τιμή κ.λπ., με προφανή στόχο τη διάσπαση των κτηνοτρόφων.





Γεωργέ, κτηνοτρόφε, μελισσοκόμε:

Βαρύ τίμημα, στο όνομα του «εθνικού προϊόντος», πληρώνουν όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι που χάνουν τα κοπάδια τους, αλλά ολόκληρος ο λαός που στενάζει από την ακρίβεια. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις των ζωονόσων, δίνονται με μεγάλη καθυστέρηση και απέχουν έτη φωτός από την πραγματική αξία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Ακόμα δεν έχουν χορηγηθεί οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, τη στιγμή που είναι χιλιάδες οι παραγωγοί ζωοτροφών που έμειναν με τη σοδειά τους απούλητη, εξαιτίας των μέτρων διαχείρισης της νόσου. Κουβέντα δεν λέει η κυβέρνηση για την αναπλήρωση του εισοδήματος των πληγέντων, αλλά και για το πώς θα γίνει η ανασύσταση του χαμένου ζωικού κεφαλαίου όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Μην παρασύρεσαι από τις αυταπάτες ότι δήθεν με διαβούλευση μπορεί «να βρεθούν λύσεις». Είναι ώρα ξεσηκωμού, οργάνωσης στους Αγροτικούς Συλλόγους, στις αγωνιστικές Ομοσπονδίες, στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που είναι δυνάμεις δοκιμασμένες και μπορούν να ενώσουν τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου σε ένα μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση, στην ΕΕ, στις δυνάμεις που στηρίζουν την πολιτική τους.

Οποια ανάσα επιβίωσης κέρδισες τα τελευταία χρόνια, όπως το αφορολόγητο όριο στο εισόδημα και τις επιδοτήσεις, ορισμένες αποζημιώσεις, η επιστροφή ενός μέρους του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου, κερδήθηκε από τον επίμονο αγώνα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, με τα αγροτικά μπλόκα και τις άλλες μορφές.

Τώρα η «στάση πληρωμών» που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, επικαλούμενη τον έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η καταστροφή των κοπαδιών για να αυγατίζουν τα κέρδη τους τα μονοπώλια, μπορούν να ανατραπούν μόνο με τον δικό σου αγώνα και τη διεκδίκηση με προμετωπίδα το πραγματικό δίλημμα:





Να εξασφαλιστούν:

- Αμεση καταβολή των χρωστούμενων επιδοτήσεων, να δοθεί έγκαιρα το τσεκ και να καταργηθεί η υποβολή του ΑΤΑΚ ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Τα πρόστιμα της ΕΕ να τα πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται, και όχι οι αγρότες και ο λαός.

- Εξασφάλιση κάθε μέσου και προϋπόθεσης ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικά η ευλογιά των προβάτων. Να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού.

- Πλήρεις αποζημιώσεις και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των κτηνοτρόφων, αλλά και των γεωργών που παράγουν ζωοτροφές. Κρατική μέριμνα και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου με ελεγμένα ζώα.

- Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να δοθούν οι αποζημιώσεις για τον παγετό, τη λειψυδρία και τις πυρκαγιές, που καθυστερούν, να υπάρξει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αγροτοπαραγωγών από τις χαμηλές τιμές που επέβαλαν και φέτος οι εμποροβιομήχανοι. Να εξασφαλιστούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα.

Αγρότη, αγρότισσα

Καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει ο ισχυρισμός της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση της Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, που στηρίζουν το καπιταλιστικό μοντέλο παραγωγής και την ΚΑΠ, ότι η αγροτική - κτηνοτροφική παραγωγή είναι η «καθοριστική πλευρά» της παραγωγής.

Πρόκειται για ένα δημαγωγικό αφήγημα, που έχει ως στόχο να χαϊδέψει αυτιά αγροτών και κτηνοτρόφων και να αποπροσανατολίσει. Γιατί και το παράδειγμα των ζωονόσων δείχνει ότι τα μονοπώλια είναι αυτά που καθορίζουν αν, πώς και τι θα παράξουν οι βιοπαλαιστές γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Κάθε κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού, είτε δεξιά, είτε κεντροδεξιά, είτε λεγόμενη αριστερή, είτε με συγκόλληση διαφόρων πολιτικών δυνάμεων, στο ερώτημα «επιβίωση του αγροτοπαραγωγού ή κέρδη του βιομηχάνου» θα δώσει την απάντηση υπέρ του βιομηχάνου και όχι υπέρ του αγρότη, υπέρ του εργαζόμενου.

Γι' αυτό το ΚΚΕ επιμένει ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει όσο αναθέτεις τη λύση των προβλημάτων στον α ή β «σωτήρα», που κερδίζει τις εκλογές προκειμένου να διαχειριστεί τα συμφέροντα των καπιταλιστών, την εξουσία τους. Γιατί αυτή η εξουσία, αυτό το κράτος είναι κράτος επιτελικό, δικαίου και πρόνοιας μόνο για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τα συμφέροντά τους και τις συμμαχίες τους, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ακόμα και με πολέμους για τη μοιρασιά.

Στο προσκήνιο οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου και οι ανάγκες τους

Ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων μπορεί και πρέπει να συναντηθεί με τον αγώνα και των υπόλοιπων εργαζομένων, ώστε να έρθουν στο προσκήνιο οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου και οι ανάγκες τους.

Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, στον οποίο η απαλλαγή του αγρότη από τα βιομηχανικά, τραπεζικά, εμπορικά μονοπώλια συνδυάζεται με αναβάθμιση της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, της ποιότητας ζωής, με ελεύθερο χρόνο.

Είναι ο δρόμος των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών, ο οποίος δίνει οριστικά τέλος στο βάσανο της επιβίωσης, που σήμερα αποτελεί ατομική υπόθεση για τον βιοπαλαιστή αγρότη και όχι κοινωνική υπόθεση και ευθύνη.

Το ΚΚΕ τεκμηριώνει στο Πρόγραμμά του ότι μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα ο λαός με βάση τις δυνατότητες του σήμερα

Γιατί ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής, η κοινωνική ιδιοκτησία, με την εργατική τάξη, τον λαό πραγματικά στην εξουσία, το σύστημα του σοσιαλισμού, θα εξασφαλίσει στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους, στους μελισσοκόμους, σε όλο τον λαό μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με αξιοπρέπεια και κοινωνική ευημερία, όπως αρμόζει στον 21ο αιώνα.