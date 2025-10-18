Συλλογικές Συμβάσεις μόνο όταν συμφέρουν την εργοδοσία

«Μονά - ζυγά δικά τους» στην κυβέρνηση και σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τους νόμους τους. Είναι χαρακτηριστικά τα ψεύδη που έλεγε η υπουργός Εργασίας για να δικαιολογήσει την άρνησή της να κάνει υποχρεωτική τη ΣΣΕ που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία Οικοδόμων. Μια Σύμβαση που όλως τυχαίως προβλέπει αυξήσεις στα μεροκάματα και κατοχυρωμένα σταθερά ωράρια, και για την οποία η Ν. Κεραμέως επικαλέστηκε ότι δεν μπορεί να την κάνει υποχρεωτική επειδή η Ομοσπονδία δεν έχει εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ).

Ομως οι βουλευτές του ΚΚΕ αποκάλυψαν το ψέμα της, καθώς υπάρχει απόφαση του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το 2022, που με σαφήνεια χαρακτηρίζει την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗΣΟΕ αντισυνταγματική και παραπέμπει το θέμα στην ολομέλεια του ΣτΕ.

Ωστόσο η υπουργός συνεχίζει να εκβιάζει τα συνδικάτα και να απαιτεί να εγγραφούν στο Μητρώο, επικαλούμενη μια Υπουργική Απόφαση που έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματική, με την απειλή ότι όσο δεν το κάνουν δεν μπορούν να υπογράφουν ΣΣΕ. Με άλλα λόγια, η υπουργός προσπαθεί να παράξει έννομα αποτελέσματα από κάτι που θεωρείται παράνομο ακόμα και με μέτρα των αστικών νόμων, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί εφαρμόζονται ή όχι και ισχύουν ή όχι ανάλογα με το αν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας.

Από την άλλη, τίποτα δεν την εμπόδισε να τσαμπουνάει στη Βουλή ως «παράδειγμα» την παράνομη Σύμβαση των ξενοδοχείων στη Ρόδο, που προβλέπει δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα και 16ωρες βάρδιες (βλ. και θέμα δίπλα).