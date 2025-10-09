Πέμπτη 9 Οχτώβρη 2025
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.- Στους επιστήμονες Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Ομαρ Γιάγκι απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Χημείας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ερευνητικής δουλειάς που έκαναν πάνω στην «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων».

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Κατά 2 δισ. στερλίνες μικρότερο είναι το ποσό του κρατικού δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς χτες η Υπηρεσία Φορολογίας και Τελωνείων (HM Revenue and Customs - HMRC) ανακοίνωσε ότι εντόπισε λογιστικό σφάλμα στα δεδομένα για τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, ο κρατικός δανεισμός μεταξύ Απρίλη και Αυγούστου μειώθηκε σε 81,8 δισ. λίρες. Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες βδομάδες προτού η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοινώσει νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων για τον προϋπολογισμό του 2026, είτε μέσω αύξησης της φορολογίας είτε μέσω περικοπών δαπανών σε τομείς όπως η Πρόνοια και η Υγεία.

    

