ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Δύο Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» σκοτώθηκαν χτες και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν πέφτοντας θύματα μίας «αντεπαναστατικής επίθεσης» στην περιοχή Σαρβαμπάντ, στα δυτικά της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, τρία ακόμη στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.- Τρεις επιστήμονες από ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία μοιράστηκαν χτες το Νόμπελ Φυσικής 2025 για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους στον τομέα της κβαντομηχανικής. Πρόκειται για τους Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μάρτινς. Τιμήθηκαν για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβάντωσης ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα».

ΚΑΡΑΚΑΣ.- Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας εντόπισαν όσους εμπλέκονται σε μια επιχείρηση - προβοκάτσια που σχεδίαζαν να βάλουν εκρηκτικά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας, με στόχο να κλιμακώσουν την αντιπαράθεση των δύο χωρών. Επίσης ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ σημείωσε ότι αξιοποιώντας πηγές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό βεβαιώθηκε ότι πρόκειται για ντόπια ακροδεξιά στοιχεία, που θα έκαναν την επίθεση για να ενοχοποιηθεί η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Κάποια από τα άτομα αυτά έχουν συλληφθεί και άλλα αναζητούνται. Ανακοίνωσε δε ότι από το απόγευμα της Δευτέρας ενημέρωσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ και αύξησε τα μέτρα ασφαλείας στην πρεσβεία, που είναι κλειστή.

    

ΚΟΣΜΟΣ
