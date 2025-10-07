ΤΟΚΙΟ.- Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Σαναέ Τακαΐτσι επικράτησε στις εσωκομματικές (επαναληπτικές) εκλογές που έγιναν στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP). Ωστόσο στις 15/10 θα διεξαχθεί στη βουλή ψηφοφορία για τον πρωθυπουργό της χώρας, καθώς πλέον η συμμαχία του LDP με το Komeito δεν διαθέτει πλειοψηφία σε κανένα από τα δύο Σώματα της Βουλής και χρειάζεται συνεργασία της με ένα κόμμα της αντιπολίτευσης.

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ - ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ.- Πάνω από 60 νεκρούς άφησαν πίσω τους πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταιγίδες που πλήττουν τις τελευταίες μέρες τμήματα του Νεπάλ και της (βορειοανατολικής) Ινδίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα μεταφορών, τον αποκλεισμό περιοχών κ.τ.λ. Μάλιστα στις ανατολικές πλαγιές του Εβερεστ, εκατοντάδες ορειβάτες παρέμεναν και χτες εγκλωβισμένοι, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

ΤΖΑΚΑΡΤΑ.- Τα 57 έφταναν τελικά χτες τα θύματα από την κατάρρευση θρησκευτικού σχολείου τη Δευτέρα 29/9, στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. Οι έρευνες αναμενόταν να ολοκληρωθούν χτες, ενώ τουλάχιστον 12 μαθητές ακόμα φέρονταν να αγνοούνται.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.- Οι Μαρί Μπούνκοβ, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι ανακοινώθηκε χτες πως τιμούνται με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2025 για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό. «Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δηλώνει ο Ολε Κέμπε, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.