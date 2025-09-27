Απεργούμε ενάντια στο νομοσχέδιο της εξόντωσης, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και αυξήσεις!

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μάχη | Πανεργατικό ξεσηκωμό σαλπίζουν τα συνδικάτα σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς

Πέντε μέρες μένουν για τη μεγάλη απεργία της Τετάρτης 1η Οκτώβρη, με τα συνδικάτα και την εργατική τάξη, με μια φωνή να απαιτούν: «Αποσύρτε το νομοσχέδιο που απογειώνει την "ευελιξία" και τα 13ωρα», «όχι στη δουλειά όσο - όπως - όποτε θέλει η εργοδοσία».

Επιχειρηματικοί όμιλοι, κυβέρνηση και ΕΕ με το νομοσχέδιο φέρνουν άλλο ένα πλήγμα στον εργάσιμο χρόνο, θυσιάζουν την υγεία των εργαζομένων στον βωμό του κέρδους, κάτι που επιβεβαιώνεται και με τα κατά συρροή εργοδοτικά εγκλήματα των τελευταίων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να επιβάλει μέχρι και 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, ενώ «πυξίδα» για την επίμαχη ρύθμιση αποτελεί η περίφημη ευρωπαϊκή Οδηγία για την οργάνωση του εργάσιμου χρόνου (88/2003), την οποία ακολουθούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις.

Επίσης, επεκτείνεται η «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου, που ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία για διάρκεια 6 μηνών, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή το γνωστό 10ωρο για 4 μέρες την εβδομάδα, με τις 2 επιπλέον ώρες ημερήσιας εργασίας να μην πληρώνονται ως υπερωρία, αλλά να «επιστρέφονται» ως ρεπό την πέμπτη μέρα.

Προβλέπεται η υπερωρία και στην εκ περιτροπής εργασία, ενώ για την «κάλυψη επειγουσών αναγκών» προβλέπεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 2 ημερών την εβδομάδα, ακόμα και η διάλυση της ενιαίας άδειας αναψυχής.

Να σημάνει πανεργατικός ξεσηκωμός

Η απεργία είναι μέρα σταθμός, που οι εργαζόμενοι θα αναμετρηθούν με την εργοδοσία με στόχο να αποτελέσει εφαλτήριο κλιμάκωσης της πάλης, της αγωνιστικής διεκδίκησης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Απεργιακό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό!

Το νομοσχέδιο - έκτρωμα έχει ήδη συναντήσει την πλατιά καταδίκη, ενώ Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία κορυφώνουν την πολύμορφη αγωνιστική δράση στους χώρους δουλειάς. Από περιοδείες και εξορμήσεις μέχρι και δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως ηως άμεση απάντηση στονκαι η νέα απεργία την Παρασκευή σεόπου σκοτώθηκε ένας ακόμα εργαζόμενος.

Ταυτόχρονα, και με τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού να κλιμακώνεται, τα συνδικάτα με την απεργία της Τετάρτης ενώνουν τη φωνή τους με τους εργάτες όλου του κόσμου, όπως με τους χιλιάδες που πρόσφατα απήργησαν στην Ιταλία, καταδικάζοντας τη σφαγή, και στέλνουν ένα ακόμα ξεκάθαρο μήνυμα: Οι εργαζόμενοι δεν γίνονται συνένοχοι, απαιτούν να σταματήσει κάθε συνεργασία της κυβέρνησης με το κράτος - δολοφόνο, να ανοίξουν όλες οι δίοδοι ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό. Να προχωρήσει η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολή Ιερουσαλήμ.

Δεμένα τα βαπόρια, «καθηλωμένα» τα αεροπλάνα

Δεμένα άλλωστε θα παραμείνουν και ταστα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία.

Η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί επίσης σε συμμετοχή στην απεργία.

Περιοδείες σε χώρους δουλειάς

Στο πλαίσιο της πανεξόρμησης για την επιτυχία της απεργίας, το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης την Παρασκευή περιόδευσε στα εργοτάξια του «Fly Over» και του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλυρο. Στο εργοτάξιο του παιδιατρικού νοσοκομείου οι εργαζόμενοι μέσα από Γενική Συνέλευση αποφάσισαν μάλιστα και συμμετοχή στην απεργία την 1η Οκτώβρη, ενάντια στο νομοσχέδιο για 13 ώρες εργασία και διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, αλλά και βάζοντας μπροστά τις διεκδικήσεις τους για εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής και στη Ζώνη του Περάματος, με το Συνδικάτο Μετάλλου και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών να παίρνουν μέτρα για την επιτυχία της απεργίας, αφού για άλλη μια φορά αναμένεται να «νεκρώσει» η Ζώνη.

Στην Πάτρα, περιοδείες σε καράβια στο λιμάνι πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο, καλώντας σε απεργιακό ξεσηκωμό τους ναυτεργάτες. Σε κάθε βαπόρι ξεχειλίζει άλλωστε η αγανάκτηση με αφορμή το πρόσφατο εφοπλιστικό έγκλημα στο «Blue Star Χίος», με εργαζόμενους να επισημαίνουν τους καθημερινούς κινδύνους στη μάχη για το μεροκάματο.

Τη Δευτέρα το συλλαλητήριο στη Νέα Ιωνία

Τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας πραγματοποιούν κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο και για την προπαγάνδιση της απεργίας και της συγκέντρωσης στα Προπύλαια.

Την ίδια μέρα το ΣΕΤΗΠ καλεί στις 7 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΠΕ (Φραντζή 19, Νέος Κόσμος) στην κλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική.