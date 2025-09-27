Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί σε 66 πόλεις σε όλη τη χώρα, και συγκεκριμένα σε

Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια. Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου. Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου. Πειραιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Αγιο Νικόλαο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία. Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο. Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος. Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού. Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου. Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. - Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Βόλο, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου. Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ. Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Εδεσσα, 11 π.μ., Μικροί Καταρράκτες. Ελασσόνα, 11 π.μ., Ταχυδρομείο. Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων. Ζάκυνθο, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου. Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Ιεράπετρα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Ευδήλου. Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία. Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη. Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Καστοριά, 10.30 π.μ., Αντιπεριφέρεια. Κατερίνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλ. Βαλλιάνου. Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης. Κοζάνη, 10.30 π.μ., πεζόδρομος. Κόρινθο, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Κορωπί, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου. Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά. Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Λήμνο, 10.30 π.μ., παλιό λιμάνι Μύρινας. Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία. Μεγαλόπολη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς. Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Ναύπακτο, 10 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου. Ξάνθη, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Πύργο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., Παλιό Πάρκο. Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Σάμο (Βαθύ), 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Σητεία, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Σκόπελο, 10.30 π.μ., παραλία. Σπάρτη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου. Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού. Τύρναβο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Φλώρινα, 10.30 π.μ., πλατεία Μόδη. Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων. Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Χίο, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου.