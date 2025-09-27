Οι προσυγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και φορέων στην Αθήνα για την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια θα γίνουν στις 9.30 π.μ. στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος: Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα Εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αθήνας, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

Πλατεία Κοραή: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.

Πούλμαν από γειτονιές

Πούλμαν για τη μετάβαση στην απεργιακή συγκέντρωση, θα ξεκινήσουν από: Κόκκινο Μύλο (8.45 π.μ., τριγωνική πλατεία), Μενίδι (8.30 π.μ., πλατεία Καράβου), Ολυμπιακό Χωριό (8.15 π.μ., Κακλαμανάκη 21), Βαρνάβα (8 π.μ., πλατεία), Καπανδρίτι (8.15 π.μ., φανάρια), Αγιο Στέφανο (8.30 π.μ., σχολεία).

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη τα σωματεία έχουν ορίσει προσυγκεντρώσεις στις 9.45 μ.μ., ως εξής:

Συμβολή Τσιμισκή - Αριστοτέλους: Σωματεία στους κλάδους του Εμπορίου, του Επισιτισμού, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, Σύλλογοι Αυτοαπασχολούμενων.

Συμβολή Βενιζέλου - Ερμού: Σωματεία στους κλάδους των Κατασκευών, των Μεταφορών, των Τροφίμων, της Χημικής Βιομηχανίας, της Ενέργειας και λοιπά σωματεία του ιδιωτικού τομέα.

Καρόλου Ντηλ και Ερμού: Σωματεία στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Σύλλογοι Γυναικών - μέλη της ΟΓΕ.

Πλατεία Αγίας Σοφίας: Σωματεία στους κλάδους της Υγείας, των Εκπαιδευτικών, του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Γονέων.