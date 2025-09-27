ΔΙΩΞΗ ΑΠΟ ΤΗ «HELLENIC TRAIN»

Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές που απαιτούν μέτρα προστασίας

Κύμα αντιδράσεων από σωματεία και εργαζόμενους σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει η προκλητική ενέργεια της «Hellenic Train» να καλέσει σε απολογία τον Νίκο Τσακλίδη, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων της «Hellenic Train» και συγγενή θύματος των Τεμπών, επειδή «τόλμησε» να τηρήσει τους κανονισμούς ασφαλείας.

Προκλητικά λοιπόν η «Hellenic Train», συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο που οδήγησε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών και με τις πλάτες του κράτους και της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν τηρεί τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και επομένως για τους επιβάτες, αλλά τιμωρεί όσους απαιτούν να τηρηθούν.

Συγκεκριμένα, ο Ν. Τσακλίδης κλήθηκε σε απολογία με την κατηγορία ότι «προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία», επειδή αρνήθηκε να κάνει μόνος του την εργασία ζεύξης - απόζευξης βαγονιών και μηχανών, που σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας απαιτεί πάντα τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εργαζομένων.

Ετσι, η εταιρεία, παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων, θέλει να επιβάλει μια πρακτική παράνομη, επικίνδυνη και θανατηφόρα, που τους εκθέτει σε καθημερινό κίνδυνο.

Ορος για να επιβληθεί αυτό το αίσχος είναι και η τρομοκρατία σε όσους αντιδρούν, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο στήνει τη δίωξη σε βάρος του Ν. Τσακλίδη, δυόμισι μήνες μετά το περιστατικό και μάλιστα την επόμενη μέρα της εκλογής του στο ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου.

Οπως εξηγούν οι εργαζόμενοι, είναι επικίνδυνο να γίνεται με ένα άτομο η διαδικασία ζεύξης - αποζεύξης. Κι αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της προσέγγισης δύο οχημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ζεύξη ή η απόζευξη ο υπάλληλος βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τη γραμμή και επικοινωνεί με τον μηχανοδηγό μέσω του ασυρμάτου, δίνοντάς του οδηγίες, μέχρι ποιο σημείο να κινηθεί. Οταν τα δύο οχήματα πλησιάσουν και «ακουμπήσουν», ο υπάλληλος κινείται πάνω στη γραμμή και πλησιάζει στο σημείο όπου εφάπτονται τα δύο οχήματα, για να τα «δέσει» ή να τα «λύσει». Τη στιγμή εκείνη δεν μπορεί να κρατήσει και να χειριστεί τον ασύρματο, οπότε όσο εκτελεί την εργασία δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον μηχανοδηγό, ο οποίος, όντας στην καμπίνα οδήγησης, ούτε τον βλέπει ούτε τον ακούει.

Γι' αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η παρουσία και δεύτερου ατόμου εκτός των γραμμών, το οποίο θα διευθύνει την εργασία. Αρκετές φορές έχει συμβεί ο υπάλληλος που πραγματοποιεί τη ζεύξη να μην προλάβει να απομακρυνθεί από τα δύο βαγόνια, ο μηχανοδηγός να θέτει σε κίνηση το όχημα και να κινδυνεύει ο εργαζόμενος.

Αυτό είχε συμβεί μάλιστα και στον ίδιο τον Ν. Τσακλίδη, τον περασμένο Απρίλη. Ενώ εργαζόταν μόνος του στην απογευματινή βάρδια, πήρε εντολή να δέσει δύο μηχανές και, μόλις ολοκλήρωσε τη ζεύξη, προτού προλάβει να απομακρυνθεί, ο μηχανοδηγός έθεσε σε κίνηση το όχημα. Πηδώντας στις ποδιές των δύο μηχανών ο Ν. Τσακλίδης κατάφερε να αποφύγει τη σύνθλιψη των ποδιών του, να ισορροπήσει, να πιάσει τον ασύρματο και να φωνάξει στον μηχανοδηγό να σταματήσει τις μηχανές.

Συνειδητή απειθαρχία απέναντι σε αυτούς που για τα κέρδη τσακίζουν τις ζωές μας

Ο Ν. Τσακλίδης είναι εργαζόμενος στο μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης της «Hellenic Train» από το 2018. Είναι ειδικευμένος τεχνίτης με ειδικότητα συναρμολογητή - εφαρμοστή μηχανημάτων και μηχανών, και μόλις πριν έναν περίπου χρόνο έλαβε την πιστοποίηση για να εργαστεί με δεύτερη ειδικότητα, αυτή του χειριστή αλλαγής τροχιάς, ζεύξης και απόζευξης σε μηχανεργοστάσια.

Εκλεγμένος συνδικαλιστής ο ίδιος με τις δυνάμεις της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών, μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» μάς μεταφέρει την πρακτική εκφοβισμού από την εταιρεία απέναντι σε όποιον αγωνίζεται για να εκφραστεί συλλογικά και συνολικά η αντίδραση στο έγκλημα των Τεμπών, η απαίτηση για μέτρα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Γι' αυτό η εταιρεία αρχικά μεθόδευσε την απομόνωσή του, μεταθέτοντάς τον να γίνει κλειδούχος, χειριστής αλλαγής τροχιάς και να δουλεύει μόνος του.

«Αυτό το ζήτημα έχει κοινή ρίζα με το έγκλημα στα Τέμπη. Σαφώς είναι πολύ πιο μικρό, δεν συγκρίνεται με την τραγωδία, αλλά αφορά την ίδια τη ζωή των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο.

Η άρνησή μου να εκτελέσω αυτήν τη συγκεκριμένη εργασία δεν είναι "αμέλεια", αλλά συνειδητή και οργανωμένη απειθαρχία απέναντι σε αυτούς που για ακόμα μια φορά βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές και τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιβατών. Γιατί αυτό σημαίνει υποστελεχωμένα πόστα, εντατικοποίηση της δουλειάς. Και σήμερα στη "Hellenic Train" οι εργαζόμενοι είμαστε 40 λιγότεροι από την ημέρα της τραγωδίας των Τεμπών», λέει.

Περιγράφει δε ως εξής την απαίτηση της εταιρείας: «Μας ζητάει να μπαίνουμε ανάμεσα σε δύο πετρελαιοκίνητα "θηρία", όπου ο μηχανοδηγός ούτε σε ακούει ούτε σε βλέπει, για να κάνουμε ζεύξη και απόζευξη μόνοι, χωρίς επιβλέποντα εργαζόμενο, ρισκάροντας τη σωματική μας ακεραιότητα.

Με κατηγορούν για δήθεν "αμέλεια" επειδή αρνήθηκα να εκτελέσω μια εργασία και αυτό είχε οικονομική συνέπεια στην εταιρεία. Την ίδια στιγμή οι δύο μηχανές κινήθηκαν στον επιβατικό σταθμό (μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά), όπου εκτελέστηκε η ζεύξη από την ομάδα ελιγμών που ο ΟΣΕ διατηρεί στον επιβατικό σταθμό.

Στην πραγματικότητα η "υπηρεσιακή ανωμαλία" που επικαλούνται δεν είναι άλλη από το "κόστος" που θα χρειαστεί για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας».

Και καλεί τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο να αξιοποιήσουν τη μεγάλη απεργιακή μάχη της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα για τις 13 ώρες δουλειάς, προκειμένου να βάλουν μπροστά τους τις δικές τους ανάγκες.

Εμπαιγμός από την εταιρεία

Στο μεταξύ, το πρωί της Παρασκευής αντιπροσωπείες της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν παρέμβαση στα γραφεία της διοίκησης της «Hellenic Train» στην Αθήνα, απαιτώντας να αποσυρθεί η πειθαρχική διαδικασία και να απαλλαχθεί από κάθε κατηγορία ο Ν. Τσακλίδης.

Η εταιρεία δεν πήρε πίσω την κλήση σε απολογία, επικαλούμενη ότι αναμένει την απάντηση του προϊσταμένου στο απολογητικό υπόμνημα του Ν. Τσακλίδη. Και προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι η κλήση δεν ήρθε για να τιμωρήσει, αλλά για να γίνει ...πιο ουσιαστική συζήτηση πάνω στο ζήτημα.

Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο: Μόλις το καλοκαίρι που μας πέρασε είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση εντός του χώρου του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, παρουσία περίπου 30 εργαζομένων, όπου μεταξύ άλλων τέθηκε το θέμα και οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να συνεχίσουν να ρισκάρουν τη ζωή τους και να πραγματοποιούν τις εργασίες ζεύξης - απόζευξης ο καθένας μόνος του, χωρίς δεύτερο εργαζόμενο.

Μάλιστα, κάτω από αυτή την πίεση υπήρξε δέσμευση του προϊσταμένου ότι πλέον όλες οι εργασίες ζεύξης - απόζευξης θα πραγματοποιούνται στην πρωινή βάρδια και θα συνεπικουρεί και πιστοποιημένος εργαζόμενος που εργάζεται ως τεχνίτης κατά την πρωινή βάρδια. Παραμένει όμως μόνος του ο εργαζόμενος στην απογευματινή βάρδια.

Αμεση καταδίκη σε όλη την Ελλάδα

Την άμεση απόσυρση της πειθαρχικής διαδικασίας και την απαλλαγή του Ν. Τσακλίδη από κάθε κατηγορία απαιτούν Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας ντροπή και αίσχος την προκλητική προσπάθεια εκφοβισμού από τη «Hellenic Train» για να βουλώσει τα στόματα των εργαζομένων.

Την καταδίκη τους εξέφρασαν σε ανακοινώσεις τους το ΠΑΜΕ και δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Μεταξύ άλλων, οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Νοσοκομειακών Γιατρών, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών, Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Επίσης, τα Εργατικά Κέντρα: Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Ημαθίας «Γεώργιος Βουτυράς», Παλλεσβιακό, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Αγρινίου,

Ενώ στα δεκάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δημοσιεύσαμε την περασμένη Πέμπτη, προστίθενται και τα εξής: ΠΕΜΕΝ, Α', Δ' και Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης, ΟΤΑ Αττικής, Ιδιωτικού Τομέα Πέλλας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δράμας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά (ΣΟΜΕΔΠ), Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ενότητα» (Εβρου), Οικοδόμων Αλεξανδρούπολης, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Θράκης, Τουριστικών Επαγγελμάτων Εβρου, Συνταξιούχων ΙΚΑ Εβρου, ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης, Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ, Δ' ΣΕΠΕ, ΣΕΠΕ Ημαθίας, «Hyatt Regency», Περιφέρειας Αττικής, Προσωπικού «Coca - Cola Τρία Εψιλον».