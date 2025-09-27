ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η τρομοκρατία και οι απειλές δεν θα περάσουν, απεργιακή απάντηση την 1η Οκτώβρη!

Την απαράδεκτη στοχοποίηση του Νίκου Τσακλίδη, που είναι και μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ. Και καλεί τον λαό και τη νεολαία μέσα από τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και τους μαζικούς φορείς να απαντήσουν στις διώξεις και στην τρομοκρατία με μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη.

Αναλυτικά σημειώνει:

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση της "Hellenic Train" να καλέσει σε απολογία τον Νίκο Τσακλίδη, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, εργαζόμενο της "Hellenic Train" και συγγενή θύματος στο έγκλημα των Τεμπών. Το "έγκλημά" του είναι ότι, τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, αρνήθηκε να εκτελέσει ενέργεια στην εργασία του που ήταν παράνομη και επικίνδυνη τόσο για τον ίδιο όσο και για τους επιβάτες.

Η κλήση του σε απολογία αποτελεί ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη, και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων πρακτικών της συγκεκριμένης εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι πραγματοποιήθηκε μόλις δύο μέρες μετά τις εκλογές του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων στη "Hellenic Train", όπου ο Ν. Τσακλίδης εκλέχτηκε από τους συναδέλφους του στο ΔΣ.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη δεν είχαν ακόμα ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, που χάθηκε στα Τέμπη, για την εκταφή της σορού του παιδιού του, η "Hellenic Train" διώκει εργαζόμενο και συγγενή θύματος των Τεμπών επειδή τηρεί και απαιτεί να τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο!

Η προκλητική στάση της εταιρείας, που αποθρασύνεται από την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ και από το κυνήγι του κέρδους, θα βρίσκει συνεχώς απέναντί της τους ίδιους τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο, τον λαό και τη νεολαία όλης της χώρας, που αγωνίζονται για σύγχρονες, ασφαλείς συγκοινωνίες και τιμωρία των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται!

Η τρομοκρατία και οι απειλές δεν πρόκειται να περάσουν! Να αποσυρθεί τώρα η απαράδεκτη δίωξη. Κάτω τα χέρια από τους πρωτοπόρους εργαζόμενους που αγωνίζονται για μέτρα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο!».