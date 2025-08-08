ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχεδιάζουν και οργανώνουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα

Κοινήστη Λάρισα έδωσαν χθες το πρωί οιαναδεικνύοντας και με αυτόν τον τρόπο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ, που γεννά και συγκαλύπτει σκάνδαλα όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα τους φέρνει στα όρια της επιβίωσης.

Στη συνέντευξη ανακοινώθηκαν οι αγωνιστικές αποφάσεις που πάρθηκαν στη σύσκεψη συντονισμού των ΔΣ των Ομοσπονδιών τη Δευτέρα στον Παλαμά Καρδίτσας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών αποφάσισαν την πραγματοποίηση μεγάλης πανθεσσαλικής σύσκεψης την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη, για να σχεδιαστεί και να οργανωθεί η κλιμάκωση του αγώνα σε πανθεσσαλικό επίπεδο, ενόψει και της συμπλήρωσης δύο χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, επανέφερε τις θέσεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απαιτούμε να διαλευκανθεί το σκάνδαλο. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, για να πληρώσουν όσοι ευθύνονται και όχι εμείς και ο ελληνικός λαός. Αυτοί είναι οι κυβερνήσεις, τα υπουργεία, η ΕΕ, που όλοι γνώριζαν γι' αυτά που γίνονταν».

Οπως εξήγησε, το πραγματικό σκάνδαλο είναι «ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις βάσει της ΚΑΠ της ΕΕ και ότι ποτέ δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα που θέταμε ως αγροτικό κίνημα, οι επιδοτήσεις να δίνονται για την πραγματική αγροτική παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο».

Ανέδειξε τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν τους βιοπαλαιστές αγρότες, όπως «το κόστος παραγωγής, που είναι δυσβάσταχτο, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές».

Στάθηκε δε αναλυτικά στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία, όπως «είναι η λειψυδρία, η οποία οφείλεται στην απουσία των μεγάλων έργων που έχουμε διεκδικήσει εδώ και χρόνια και, παρά τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων διαχρονικά, δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Είναι η ευλογιά των αιγοπροβάτων, που έχει οδηγήσει σε θανάτωση πάνω από 70 χιλιάδες ζώα σε όλη την περιοχή, με τραγικές συνέπειες και απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο και σε παραγωγή». Επανέλαβε τα αιτήματα των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων για δίκαιες αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς.

«Αντί να δοθούν χρήματα στον πρωτογενή τομέα και στις ανάγκες μας, δίνονται για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας, που την πληρώνει ο λαός με νέα βάρη», τόνισε ο Ρ. Μαρούδας και κατέληξε: «Μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση για συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματά μας. Οι κινητοποιήσεις μας από Σεπτέμβρη θα δώσουν αυτό το στίγμα!».

Μεγάλο πρόβλημα το νερό

«Στόχος τους είναι να συγκεντρωθούν η παραγωγή και η γη σε λιγότερα χέρια», επεσήμανε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα της έλλειψης αρδευτικού νερού ειδικά σε χωριά του νομού της Καρδίτσας.

Οπως εξήγησε μεταξύ άλλων, «η κυβέρνηση και το κράτος με τη συγκρότηση και λειτουργία του ΟΔΥΘ προχωράνε σχέδια εμπορευματοποίησης του νερού, ιδιαίτερα μετά τον "Daniel", ώστε με πιο γρήγορο τρόπο να εγκαταλείψουν τη γη τους οι βιοπαλαιστές αγρότες, αφού η άρδευση είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να καλλιεργούμε».

Για την προσπάθεια της κυβέρνησης, της περιφερειακής και της τοπικής αρχής να σπείρουν το «διαίρει και βασίλευε» μεταξύ νομών, χωριών, ακόμα και των αγροτών για το πότισμα των καλλιεργειών, τόνισε ότι «αντίπαλός μας δεν είναι ο συνάδελφος από το άλλο χωριό ή τον άλλο νομό. Αντίπαλος είναι αυτή η πολιτική που θέλει να μας διώξει από τον τόπο μας και θα της δώσουμε δυναμική απάντηση στον δρόμο».

Τέλος, ο Λάμπρος Τζέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Ανοιξη», υπογράμμισε ότι με το μπουρίνι της περασμένης Δευτέρας, που έπληξε καλλιέργειες στον νομό Τρικάλων, επιβεβαιώνεται «το αίτημα του αγροτικού κινήματος για αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, για να αποζημιώνεται το 100% της πραγματικής ζημιάς».

«Από υποσχέσεις για έργα έχουμε χορτάσει», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει, ενώ υπάρχουν συνάδελφοι βιοπαλαιστές που ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί για τις καταστροφές του "Daniel". Οπως δεν έχει ολοκληρωθεί και η απόδοση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, που αποσπάσαμε με τους αγώνες μας αυτήν τη χρονιά».