Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Στάσεις εργασίας στην «PepsiCo»

Δίωρες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες πραγματοποίησαν χτες οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «PepsiCo» στον Αγιο Στέφανο, με απόφαση του επιχειρησιακού τους Σωματείου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έγινε Γενική Συνέλευση, κατά την οποία οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για το αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση αμέσως μετά το καλοκαίρι και συζήτησαν για την απάντησή τους.

Με παρακαταθήκη τον αγώνα που έδωσαν τους προηγούμενους μήνες, βάζοντας «φρένο» στα σχέδια της εργοδοσίας για «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας και 6ήμερο, αποφάσισαν να απαντήσουν αγωνιστικά όταν η κυβέρνηση φέρει το νομοσχέδιο που διευρύνει την εφαρμογή της 13ωρης εργασίας σε μία μέρα και στον ίδιο εργοδότη.

«Με τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις μας, οργανωμένοι με το Σωματείο μας, πρόσφατα εμποδίσαμε τη διάθεση της εργοδοσίας να μας επιβάλει "διευθέτηση" χρόνου εργασίας. Ετσι πρέπει να συνεχίσουμε, να ορθώνουμε το ανάστημά μας ενάντια στις αντεργατικές ορέξεις τους», τονίζει το Σωματείο και κλιμακώνοντας διεκδικεί: Υπογραφή επιχειρησιακής και κλαδικής ΣΣΕ, 5ήμερο - 8ωρο - 40ωρο με πλήρη δικαιώματα, ενάντια σε κάθε «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, ενάντια στην εκ περιτροπής εργασία, αυξήσεις στους μισθούς.

    

