Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
Συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς» για «του κόσμου τους λαούς»

Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» και τίτλο «Με του κόσμου τους λαούς» διοργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Καλεί όλα τα σωματεία της Αττικής, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τους εργαζόμενους, να στηρίξουν την πρωτοβουλία του. «Καλούμε όλες και όλους αυτούς που το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, στους δρόμους του αγώνα για το Δίκιο των Λαών ενάντια στους εκμεταλλευτές τους, για ό,τι μαυρίζει τη ζωή μας, συνεχίζοντας έως το τέλος», τονίζει στην ανακοίνωσή του.

Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 2103827122, info@syndikatooikodomonathinas.gr, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., και στα παραρτήματά του από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.). Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi

    

