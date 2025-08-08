ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Αλλοι τρεις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες στον κλάδο των Κατασκευών

Το 13ωρο που προωθεί η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα μεγαλύτερης «ευελιξίας» στην εργασία, θα πολλαπλασιάσει τους κινδύνους και τα θύματα

Τρεις νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο είναι ο τραγικός απολογισμός των εργατικών «ατυχημάτων» στον κλάδο των Κατασκευών.έχασαν τη ζωή τουςσε μεγάλα εργοτάξια οδοποιίας στη Λευκάδα - Βόνιτσα και στην Κρήτη, ενώστον ματωμένο κατάλογο προστέθηκε ένας εργαζόμενος στη Ναύπακτο.

Για «ακήρυχτο πόλεμο» κάνουν λόγο Συνδικάτα Οικοδόμων και Εργατικά Κέντρα. Απαιτούν εδώ και τώρα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, και καλούν τους εργαζόμενους να παλέψουν για την υπεράσπιση της ζωής τους.

Στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στην Κρήτη (έργο Χερσόνησος - Νεάπολη) ένας 47χρονος εργαζόμενος ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Τετάρτης. Λίγο αργότερα κατέρρευσε και ξεψύχησε, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου.

«Συνεχίζεται αμείωτα ο ακήρυχτος πόλεμος απέναντι στη ζωή των εργαζομένων, μεγαλώνοντας τη λίστα των νεκρών και σακατεμένων συναδέλφων μας προκειμένου να εξασφαλίσουν το μεροκάματο», καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου. Οπως εξηγεί, «η εντατικοποίηση, τα ατέλειωτα ωράρια, τα μέτρα ασφάλειας που γίνονται λάστιχο με κριτήριο να γίνει γρήγορα και με μικρότερο κόστος η δουλειά, έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου».

«Η ζωή των εργαζομένων του κλάδου θεωρείται αμελητέα», αναφέρει το Συνδικάτο και καταγγέλλει την πίεση από την πλευρά της εργοδοσίας για «να βγει η δουλειά γρήγορα», «να μη χαθούν οι προθεσμίες», με ωράρια «ήλιο με ήλιο». «Αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί. Η ζωή των εργαζομένων δεν είναι αναλώσιμο υλικό. Δεν είναι κόστος για να ελαχιστοποιείται από τους εργολάβους, τις εταιρείες και τους ομίλους, για να βγαίνει το "μεροκάματο του τρόμου"», καταλήγει το Συνδικάτο.

Επίσης την Τετάρτη, στο εργοτάξιο κατασκευής του οδικού άξονα Λευκάδα - Βόνιτσα, έργο που υλοποιεί η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, στο ύψος της περιοχής του Αγίου Νικολάου 56χρονος εργάτης παρασύρθηκε από φορτηγό και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το εργοδοτικό έγκλημα κατήγγειλαν τα Εργατικά Κέντρα Αγρινίου και Λευκάδας - Βόνιτσας, η Ενωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας και το Συνδικάτο Οικοδόμων Λευκάδας.

Οπως σχολιάζει το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας, στη σύμβαση του έργου «προβλέφθηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους κατασκευής για "μέτρα προστασίας"», ωστόσο «δεν τηρούνταν κανένα απολύτως μέτρο προστασίας, ούτε για τους εργάτες και τους χειριστές, ούτε για τα διερχόμενα οχήματα».

Υπενθυμίζει ακόμα ότι πριν έναν περίπου χρόνο είχε καταγγείλει την επικίνδυνη κατάσταση, ζητώντας από τις αρμόδιες υπηρεσίες τη διενέργεια ελέγχων, με το αίτημά του να προσκρούει στην υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών. «Αυτή η κατάσταση, μαζί με το διάτρητο νομοθετικό πλαίσιο, είναι που έχει δώσει αέρα στα πανιά των μεγαλοκατασκευαστών ώστε να θεωρούν τους εργάτες "αναλώσιμο είδος"», σχολιάζει.

Τέλος, χτες Πέμπτη ένας 45χρονος εργάτης σε οικοδομή σκοτώθηκε στη Ναύπακτο πέφτοντας από μεγάλο ύψος. Συγκεκριμένα, έπεσε από σκεπή σπιτιού κατά τη διάρκεια εργασιών, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ένοχοι έχουν όνομα!

Αυτό που σκοτώνει τους εργαζόμενους στο μεροκάματο δεν είναι «η κακιά η ώρα». Οι εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς με τους νόμους της ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων, το τέντωμα του εργάσιμου χρόνου πέρα και από τα όρια των ανθρώπινων αντοχών, οι ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας, που αντιμετωπίζονται ως κόστος από το κράτος και την εργοδοσία, όπως και η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να ελέγχει ακόμα και την εφαρμογή στοιχειωδών όρων ασφάλειας στην εργασία, σε συνδυασμό με τη συνειδητή συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών για το μακελειό στους χώρους δουλειάς, στέλνουν όλο και περισσότερους εργάτες στον τάφο.

Ειδικά τα μέτρα «διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου, που συμπληρώνονται τώρα με τη 13ωρη δουλειά στον ίδιο εργοδότη, προκαλούν τεράστια φθορά στην υγεία των εργαζομένων, ενισχύουν τις επαγγελματικές ασθένειες, πολλαπλασιάζουν ψυχικά νοσήματα, υψώνουν διαρκώς νέα αδιέξοδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2001 που η Επιθεώρηση Εργασίας δίνει ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις, χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των εργατικών «ατυχημάτων» και των νεκρών στους χώρους δουλειάς, φτάνοντας τον αριθμό - ρεκόρ των 300 περίπου δολοφονημένων εργατών τα 2,5 τελευταία χρόνια, ενώ εκατοντάδες είναι και οι τραυματίες.

Ακόμα και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του κάθε τρεις μέρες επειδή οι εργοδότες εντείνουν την εκμετάλλευση και αρνούνται να πάρουν μέτρα υγείας και ασφάλειας, αφού αυτά αποτελούν κόστος.

Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι έχουν καταγραφεί βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων από την πολύωρη εργασία. Τον Σεπτέμβρη του 2020 είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες εκτιμήσεις μελέτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω των βλαβών στην υγεία. Διαπιστώθηκε τότε ότι η εργασία πάνω από 55 ώρες τη βδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών ισχαιμικών επεισοδίων.

Η έρευνα εντοπίζει τις ηλικίες 45 - 65 ετών και αποκαλύπτει ότι όσοι σε αυτήν την ηλικία εργάζονταν πάνω από 55 ώρες τη βδομάδα είχαν 30% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από εγκεφαλικό και 17% παραπάνω πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακό έμφραγμα.

Αχαρτογράφητα νερά οι επαγγελματικές ασθένειες

Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες, παρά το γεγονός ότι ήδη από το 2001 η ίδια η Επιθεώρηση Εργασίας (τότε λεγόταν Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας - ΣΕΠΕ) αναγνώριζε την ανάγκη της διερεύνησής τους:

«Μια τέτοια αυξητική μεταβολή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, παρόλο που τα ατυχήματα τροχαίας και παθολογικής αιτιολογίας δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το ΣΕΠΕ. Ομως ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί η πιθανότητα τα ατυχήματα αυτά να οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες (που προκλήθηκαν δηλαδή από την εργασία που εκτελούσαν οι παθόντες και εξελίχθηκαν στο πλαίσιο αυτής) ή στις συνθήκες εργασίας (π.χ. ελάττωση προσοχής λόγω κόπωσης και εξουθενωτικών ωραρίων, για την περίπτωση των τροχαίων)».

Το μέγεθος της συγκάλυψης αποκαλύπτεται από τα διαθέσιμα στοιχεία των τελευταίων ετών: Το 2015 οι θάνατοι εργαζομένων την ώρα της δουλειάς με παθολογικά αίτια ήταν σχεδόν το 50% (33 στους 67) και το 2023 (τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία) ήταν σχεδόν το 57% (61 στους 108)! Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση του συνόλου των «ατυχημάτων», το 2023 διερευνήθηκαν μόνο το 52,5% και το 2024 μόνο το 36,4%...