Το νησί βουλιάζει από τουρίστες και τα νοσοκομεία του από ... ελλείψεις

Στα «κόκκινα» η λειτουργία των δομών Υγείας και στους τέσσερις νομούς | Με μετακινήσεις και «εντέλλεσθε» προσπαθεί η κυβέρνηση να μπαλώσει τα κενά

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, απαιτεί ημε αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Η σκληρή πραγματικότητα για εργαζόμενους και ασθενείς, όπως καταγγέλλει η Ενωση Γιατρών, έχει ως εξής:

«Η μοναδική παιδοψυχίατρος στη δυτική Κρήτη, η οποία έδωσε τη ζωή της προκειμένου να υπάρξει για πρώτη φορά στον τόπο μας, που το έχει απόλυτη ανάγκη, μια ολοκληρωμένη δημόσια δομή παιδοψυχιατρικής υγείας, παραιτείται.

Η συνάδελφος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από μια πρωτοφανή επιχείρηση σωματικής και ψυχικής της εξόντωσης», με αποτέλεσμα «να μένουν έτσι "ορφανά" χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στη συνέχεια της ζωής τους».

Την ίδια στιγμή η Ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου είναι μονίμως υπερπλήρης. Με δύο ψυχιάτρους και λιγοστό προσωπικό, και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας με έναν γιατρό, έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες.

Απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση, η μοναδική απάντηση της 7ης ΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας είναι «νέες μετακινήσεις επί μετακινήσεων μπροστά στη λειτουργική κατάρρευση τμημάτων και κλινικών του νοσοκομείου μας. Είναι η γνωστή τακτική που απαξιώνει πλήρως τη δουλειά του υγειονομικού και τον ίδιο σαν άνθρωπο, οδηγώντας κατά κανόνα σε παραιτήσεις, υποβάθμιση και κλείσιμο ή εικονική λειτουργία Τμημάτων.

Μετακινήσεις λοιπόν από το Βενιζέλειο για να καλυφθούν κάποια κενά στις εφημερίες της Χειρουργικής κλινικής. Ειδικευόμενοι σε παράταση θα αναλάβουν ρόλο ειδικών και μάλιστα σε άλλο νοσοκομείο; Οι αγροτικοί γιατροί, από την άλλη, δεν προλαβαίνουν να ορκιστούν και βρίσκονται στο ΤΕΠ του νοσοκομείου για εφημερίες, προσπαθώντας να καταλάβουν από πού τους ήρθε.

Εξακολουθούν φυσικά οι εφημερίες του ΤΕΠ να βρίσκονται "στον αέρα", και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο πια να βρεθεί κάποιος αγροτικός μόνος του στην εφημερία, ή με ειδικό που δεν είναι επαρκής για το Τμήμα Επειγόντων», σημειώνει η Ενωση Γιατρών.

Προσθέτει στις μετακινήσεις από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου εντατικολόγων, αναισθησιολόγων και πνευμονολόγων για εφημερίες σε άλλα νοσοκομεία την πρόσφατη μετακίνηση του μοναδικού νευρολόγου για εφημερίες στο Νοσοκομείο Χανίων, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία του Νευρολογικού Τμήματος, με σοβαρότατες συνέπειες για έναν μεγάλο πληθυσμό ασθενών.

Παραμένει δε προβληματική - τονίζει - η λειτουργία της Παθολογικής και η κάλυψη των εφημεριών της, η Χειρουργική εξακολουθεί να δυσλειτουργεί παρά τις όποιες μετακινήσεις, η Ορθοπεδική δεν βγαίνει με το μόνιμο προσωπικό και οι εφημερίες της χωρίς ιδιώτες, ο ένας και μοναδικός γαστρεντερολόγος δουλεύει καθημερινά στα όριά του, χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης, ενώ δεν φαίνεται και κάποια προοπτική ενίσχυσης της ΩΡΛ και της Ουρολογικής κλινικής.

«Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά σε όλους τους τόνους πως τόσο η Ενωσή μας όσο και η ΟΕΝΓΕ και το σύνολο των νοσοκομειακών γιατρών του τόπου είμαστε διαμετρικά αντίθετοι με την προσβλητική και διαλυτική τακτική των μετακινήσεων», υπογραμμίζει η Ενωση Γιατρών ΕΣΥ ν. Ρεθύμνου και απαιτεί: Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μισθολογική και εργασιακή αξιοπρέπεια. Ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας για τους ασθενείς. «Η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει! Δωρεάν δημόσια Υγεία για όλους!».

Μετακινήσεις και «εντέλλεσθε» αντί για μαζικές προσλήψεις

Το ανακάτεμα εκ των έσω του προσωπικού των νοσοκομείων, οι μετακινήσεις και τα «εντέλλεσθε» είναι καθεστώς και κυβερνητική επιλογή, για να κουκουλώνονται οι τεράστιες ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, η 7η ΥΠΕ έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ μετακινήσεων για να μπαλώσει τα κενά που δημιουργεί η διαχρονική υποστελέχωση, δημιουργώντας νέες «τρύπες» στα νοσοκομεία.

Αρχικά ανακοίνωσε την υποχρεωτική μετακίνηση τριών ειδικευόμενων από τη Χειρουργική κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου - η οποία ήδη βρίσκεται σε οριακό σημείο - προς το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των εφημεριών του Αυγούστου στη Χειρουργική κλινική.

Οι τρεις γιατροί, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και έχουν λάβει τον τίτλο ειδικότητας, εργάζονται στο Βενιζέλειο με εξάμηνες συμβάσεις (!) και αρχικά αρνήθηκαν να μετακινηθούν. Τότε η 7η ΥΠΕ εξέδωσε «εντέλλεσθε», με δύο από τους τρεις γιατρούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παραίτησής τους.

Με «εντέλλεσθε» επιχειρείται να μπαλωθούν και τα αποκαΐδια που αφήνει πίσω της η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Η 7η ΥΠΕ αποφάσισε να μετακινήσει κοινωνικούς λειτουργούς από το Βενιζέλειο προς την Ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, «παρακάμπτοντας πλήρως την τραγική κατάσταση υποστελέχωσης στην οποία βρισκόμαστε, αλλά και κάθε έννοια σεβασμού στον επαγγελματισμό και στα όρια των εργαζομένων», όπως καταγγέλλει η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου.

Επισημαίνει ακόμα ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Βενιζέλειου, όπως επισήμως έχει ενημερώσει τη διοίκηση και την 7η ΥΠΕ με διαδοχικά έγγραφα, δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για να καλύψει επιπλέον ανάγκες, πόσο μάλλον τη μόνιμη παρουσία σε άλλη δομή, εκτός του νοσοκομείου. Η υπηρεσία λειτουργεί με μόλις πέντε ενεργούς εργαζόμενους από τις επτά οργανικές θέσεις, εκ των οποίων δύο βρίσκονται ήδη στη διαδικασία συνταξιοδότησης.

«Οι κοινωνικοί λειτουργοί του νοσοκομείου μας έχουν ήδη επωμιστεί μεγάλο βάρος καθημερινών περιστατικών, καλύπτουν γενικές εφημερίες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και φυσικά δικαιούνται τις κανονικές τους άδειες. Παράλληλα, ανταποκρίνονται σε έκτακτες και επείγουσες υποχρεώσεις, όπως εισαγγελικές παραγγελίες για ανήλικους και εγκαταλελειμμένους ηλικιωμένους.

Σε αυτό το πλαίσιο η 7η ΥΠΕ, αντί να ενισχύσει τις υπηρεσίες, επιλέγει για άλλη μια φορά πρόχειρες, αναποτελεσματικές και επικίνδυνες "λύσεις", μετακινώντας υπαλλήλους, σαν να πρόκειται για ανταλλάξιμα υλικά, χωρίς καμία στρατηγική και χωρίς σεβασμό στις ανάγκες των μονάδων Υγείας».

Διάλυση αντί για ουσιαστική αναβάθμιση της Ψυχικής Υγείας

Επικεντρώνοντας στο θέμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το Σωματείο αναφέρει ότι αυτή «οδηγεί σε διάλυση, όχι αναβάθμιση» και εξηγεί: «Η λεγόμενη "ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης", αντί να ενισχύσει τις δομές, αποδιοργανώνει πλήρως τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Αποσπά την Ψυχιατρική από τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη στελέχωση με κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικότητα κρίσιμη για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική επανένταξη των ασθενών. Το αποτέλεσμα; Η μεγαλύτερη δημόσια Ψυχιατρική κλινική της Κρήτης λειτουργεί χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς, με ανυπολόγιστες συνέπειες για ασθενείς και εργαζόμενους».

Από την άλλη, η συνεχής επιβολή μετακινήσεων «υπονομεύει τη σταθερή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. Παραβλέπει πλήρως το επιστημονικό και δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας της Ψυχικής Υγείας. Οδηγεί τους εργαζομένους σε υπερεργασία και εξουθένωση, χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης ή ενίσχυσης».

Οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλειο τονίζουν ότι «η Ψυχική Υγεία δεν είναι κόστος. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Απαιτεί σεβασμό, συνέχεια στη φροντίδα και πλήρως στελεχωμένες δημόσιες δομές». Και απαιτούν: Ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Βενιζέλειου με νέο προσωπικό, ώστε να μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο της. Στελέχωση της Ψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ με μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς και όλες τις απαραίτητες ειδικότητες.

Τερματισμό της πρακτικής των «εντέλλεσθε» και του εξαναγκασμού μετακινήσεων, που αποδιοργανώνουν τις υπηρεσίες. Ανάπτυξη ενός σύγχρονου και δημόσιου δικτύου Ψυχικής Υγείας, με επίκεντρο την πρόληψη, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και την κοινωνική επανένταξη. Αμεση λειτουργία Ψυχιατρικής κλινικής στον Αγιο Νικόλαο, για την αποσυμφόρηση της Κρήτης.