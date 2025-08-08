ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «WOLT» ΑΤΤΙΚΗΣ

Καλεί σε Γενική Συνέλευση μετά την επιτυχημένη απεργία

Σε Γενική Συνέλευση, στον απόηχο της επιτυχημένης απεργιακής κινητοποίησης που οργάνωσε την Παρασκευή 1η Αυγούστου, καλεί τοπροκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του. Η συνέλευση θα γίνει τηστις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων (Γλάδστωνος 3).

«Αποδείξαμε τη δύναμή μας! Η πρώτη μας απεργία, η πρώτη μας οργανωμένη αντίδραση, ήταν επιτυχημένη!», αναφέρει το Σωματείο, που οργάνωσε την απεργιακή κινητοποίηση λίγο διάστημα μετά τις πρώτες του αρχαιρεσίες.

«Η εταιρεία πήρε το μήνυμα. Αναγκάστηκε να μειώσει την ακτίνα διανομής στο μισό, έκλεισε Wolt Market και είδε δεκάδες συναδέλφους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, ακόμα και για πρώτη φορά να απεργούν», τονίζει. Στο πλαίσιο της απεργίας, επισημαίνει, υπουργείο Εργασίας και εταιρεία «για πρώτη φορά κάθισαν στο τραπέζι για να ακούσουν τα αιτήματά μας, όχι γιατί το ήθελαν αλλά γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς».

«Τίποτα δεν τελείωσε εδώ! Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, κλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας», διαβεβαιώνει το Σωματείο. Καλεί τους εργαζόμενους να αποφασίσουν στη Γενική τους Συνέλευση 48ωρη απεργία, με προτεινόμενες ημερομηνίες 6 και 7 Σεπτέμβρη, συντονίζοντας τον αγώνα τους με τους συναδέλφους τους από το επιχειρησιακό Σωματείο στην Κεντρική Μακεδονία. «Κανείς δεν περισσεύει από αυτήν τη μάχη, γιατί είναι μάχη για όλους μας, για δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρέπεια», καταλήγει.

Διεκδικεί: Αυξήσεις στις αμοιβές, να πάρει η εταιρεία πίσω τα 1,10 ευρώ ανά παραγγελία. Υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης με εγγυημένη βασική αμοιβή ανά ώρα για τους freelancers, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας για όλους, ασφαλιστική κάλυψη του εργατικού «ατυχήματος» και της ασθένειας.

Επίσης, απευθείας πρόσληψη όσων εργάζονται μέσω διαχειριστών εργολάβων από τη «Wolt» με Συμβάσεις αορίστου χρόνου, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να σταματήσουν τα συκοφαντικά και εκβιαστικά μηνύματα στους διανομείς, καμία απόλυση ή «λύση συνεργασίας». Δωρεάν χορήγηση όλων των Μέσων Ατομικής Προστασίας, να επιστραφεί το ποσό που κατέβαλαν ως «εγγύηση» διανομείς.