Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
Κινητοποιήσεις για την άρδευση των χωραφιών

Από τη χθεσινή κινητοποίηση
Από τη χθεσινή κινητοποίηση
Οι αγρότες των Ιωαννίνων από τον κάμπο της Λαψίστας βρέθηκαν για μία ακόμα φορά στους δρόμους διεκδικώντας τη στήριξη του εισοδήματός τους, καθώς δεν υδροδοτήθηκε ο κάμπος έκτασης περίπου 20.000 στρεμμάτων, λόγω μόλυνσης της τάφρου, με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες τους - κυρίως καλαμπόκι, τριφύλλι και πατάτες - να μην ποτιστούν.

Διεκδίκησαν την άμεση επίλυση του προβλήματος της άρδευσης του κάμπου χωρίς δική τους επιβάρυνση, με λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που εκρέει από τους βιολογικούς καθαρισμούς, που οι μετρήσεις δείχνουν ότι ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της μόλυνσης της τάφρου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το Φυτώριο Λαψίστας. Ακολούθησαν συμβολική στάση διαμαρτυρίας έξω από τη γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Οι αγρότες κατέληξαν έξω από το δημαρχείο Ιωαννίνων.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε κλιμάκιο της Τομεακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή Νίκο Εξαρχο, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στον δίκαιο αγώνα τους. Οι αγρότες δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, διεκδικώντας το αυτονόητο: Να μείνουν στα χωράφια και στον τόπο τους.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αλλοι τρεις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες στον κλάδο των Κατασκευών
Το νησί βουλιάζει από τουρίστες και τα νοσοκομεία του από ...ελλείψεις
Σχεδιάζουν και οργανώνουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα
Καλεί σε Γενική Συνέλευση μετά την επιτυχημένη απεργία
Περιοδεία σε οδηγούς λεωφορείων
 Στάσεις εργασίας στην «PepsiCo»
 Συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς» για «του κόσμου τους λαούς»
 Σε ελεύθερη πτώση οι συντάξεις
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ