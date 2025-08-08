ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

Κινητοποιήσεις για την άρδευση των χωραφιών

Οι αγρότες των Ιωαννίνων από τονβρέθηκαν για μία ακόμα φορά στους δρόμους διεκδικώντας τη στήριξη του εισοδήματός τους, καθώςλόγω μόλυνσης της τάφρου, με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες τους - κυρίως καλαμπόκι, τριφύλλι και πατάτες - να μην ποτιστούν.

Διεκδίκησαν την άμεση επίλυση του προβλήματος της άρδευσης του κάμπου χωρίς δική τους επιβάρυνση, με λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού που εκρέει από τους βιολογικούς καθαρισμούς, που οι μετρήσεις δείχνουν ότι ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της μόλυνσης της τάφρου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το Φυτώριο Λαψίστας. Ακολούθησαν συμβολική στάση διαμαρτυρίας έξω από τη γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Οι αγρότες κατέληξαν έξω από το δημαρχείο Ιωαννίνων.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε κλιμάκιο της Τομεακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή Νίκο Εξαρχο, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στον δίκαιο αγώνα τους. Οι αγρότες δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, διεκδικώντας το αυτονόητο: Να μείνουν στα χωράφια και στον τόπο τους.