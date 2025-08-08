ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΗΛΙΟΣ»

Σε ελεύθερη πτώση οι συντάξεις

Εννέα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016), τον οποίο «στέριωσε» στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΝΔ με τον νόμο Βρούτση, οι νέες συντάξεις - ειδικά στον ιδιωτικό τομέα - τείνουν να μετατραπούν σε ...προνοιακά επιδόματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» για τον μήνα Ιούνη, η μέση κύρια σύνταξη που πλήρωσε ο ΕΦΚΑ ήταν μόλις 760,16 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική (ΕΤΕΑΕΠ) διαμορφώθηκε στα 186,63 ευρώ. Αντίστοιχα, η μέση κύρια σύνταξη στους συνταξιούχους που προέρχονται από το Δημόσιο διαμορφώθηκε στα 1.327,67 ευρώ, ενώ τα μερίσματα που λαμβάνουν οι νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου ήταν στα 187,25 ευρώ.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των νέων συντάξεων του ΕΦΚΑ και αυτών του Δημοσίου οφείλεται και στη συγκεκριμένη σύνθεση του δείγματος, καθώς οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό συντάξεων αναπηρίας και θανάτου (χηρείας), που είναι πάντα αρκετά μικρότερες των συντάξεων γήρατος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 15.693 συντάξεων του ΕΦΚΑ που πληρώθηκαν τον περασμένο Ιούνη, μόνο 7.382 ήταν συντάξεις γήρατος (δηλαδή λιγότερες από τις μισές), ενώ 4.148 ήταν συντάξεις χηρείας και άλλες 2.776 ήταν συντάξεις αναπηρίας. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των νέων συντάξεων του Δημοσίου, από τις 1.458 που πληρώθηκαν τον ίδιο μήνα οι 1.269 ήταν συντάξεις γήρατος, ενώ μόνο 30 ήταν αναπηρίας και 153 ήταν συντάξεις χηρείας.

Επιπλέον, στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα αποτυπώνεται στις συντάξιμες αποδοχές και το μεγάλο πρόβλημα της ανασφάλιστης εργασίας, δηλαδή των χαμένων ενσήμων για τους εργαζόμενους, που όταν φτάνουν στη συνταξιοδότηση πληρώνουν τα σπασμένα με μικρότερη σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, η δεινή θέση όλων των συνταξιούχων, ανεξάρτητα από τον φορέα συνταξιοδότησης (ΕΦΚΑ ή Δημόσιο) και των επιπτώσεων που υπήρξαν σε βάρος τους από την εφαρμογή των περικοπών και όλων των μνημονιακών νόμων, αποτυπώνεται καθαρά στα στοιχεία του «Ηλιος».

Ετσι, τον περασμένο Ιούνη η μέση κύρια σύνταξη όλων των συνταξιούχων ήταν 843,63 ευρώ μεικτά και η επικουρική 196,59 ευρώ μεικτά. Δηλαδή η μέση κύρια σύνταξη ήταν κάτω και από τον κατώτατο μισθό, και αυτό μετά από 35 και 40 χρόνια εργασίας, που σε συνδυασμό με την τρομερή ακρίβεια στα βασικά είδη κατανάλωσης σπρώχνει τους συνταξιούχους της χώρας μας στο βάραθρο της ανέχειας.

Στις κύριες συντάξεις η σύνταξη γήρατος διαμορφώθηκε στα 951,25 ευρώ μεικτά, της χηρείας στα 614,35 ευρώ και της αναπηρίας στα 643,73 ευρώ μεικτά. Η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερήλικων (ΟΠΕΚΑ) ήταν 366,07 ευρώ.