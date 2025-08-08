Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Περιοδεία σε οδηγούς λεωφορείων

Απο τη χθεσινή περιοδεία
Περιοδεία σε αφετηρίες λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ, έξω από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, πραγματοποίησαν συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, εκλεγμένοι σε σωματεία της ΟΣΥ και στη διοίκηση του ΕΚΑ, μαζί με μέλη της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις συγκεκριμένες γραμμές διαχειρίζεται η κοινοπραξία των ιδιωτών επιχειρηματιών, στους οποίους έχει παραχωρηθεί συγκοινωνιακό έργο από τον ΟΑΣΑ. Οι συνδικαλιστές μοίρασαν στους οδηγούς ανακοινώσεις, ενημερώνοντάς τους για το αντεργατικό έκτρωμα που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση, με στόχο τη γενίκευση της 13ωρης εργασίας. Συζήτησαν μαζί τους για τη βαρβαρότητα που βιώνουν ήδη, με τα απάνθρωπα και εξαντλητικά ωράρια με τα οποία εργάζονται.

Κοινή ήταν η διαπίστωση των εργαζομένων ότι τέτοια ωράρια δεν είναι μόνο εξαντλητικά για τους ίδιους αλλά και πολύ επικίνδυνα για τους επιβάτες που μεταφέρουν, όπως δείχνουν και τα πρόσφατα περιστατικά με τα τροχαία ατυχήματα. Ταυτόχρονα αναδείχθηκε το πρόβλημα των χαμηλών μισθών, που σε συνδυασμό με τις πιέσεις της εργοδοσίας αναγκάζει πολλούς οδηγούς να εργάζονται υπερωριακά, καθώς και η πίεση που ασκείται στους οδηγούς από τα στενά χρονικά όρια της διάρκειας των δρομολογίων. Στο έδαφος αυτό τονίστηκε η ανάγκη της οργανωμένης πάλης απέναντι στις αντεργατικές πρακτικές της εργοδοσίας, που διαμορφώνουν επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και επιβάτες.

    

