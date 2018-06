ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΠΑ - ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

«Ιστορική» συνάντηση που αναδεικνύει έντονη γεωπολιτική κινητικότητα

Ιστορική εξέλιξη χαρακτηρίζεται η χτεσινή Σύνοδος Κορυφής που έγινε στη Σιγκαπούρη ανάμεσα στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), Ντόναλντ Τραμπ, και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, που καθρεφτίζει από μόνη της την έντονη κινητικότητα στη διεθνή γεωπολιτική «πυραμίδα» και βεβαιώνει τις ανακατατάξεις αλλά και το ενδοϊμπεριαλιστικό αλισβερίσι που περιπλέκεται διεθνώς. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή ενός κοινού ανακοινωθέντος που, μέσα από άφθονες γενικολογίες και επαναλήψεις, προκρίνει την επίσπευση της λεγόμενης «αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου» ως εργαλείο προώθησης μιας σειράς ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, πολύπλευρων, σε μία περιφέρεια στην οποία τα τελευταία χρόνια στρέφουν την προσοχή τους όλα τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα του πλανήτη.

Η ίδια η Σύνοδος, άλλωστε, σηματοδοτεί την ορμή με την οποία οι ΗΠΑ ενισχύουν τη θέση τους στην περιοχή, καθώς αποκτά κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του συσχετισμού δυνάμεων με αντίπαλα κέντρα, πρώτα από όλα την Κίνα και τη Ρωσία, για μια σειρά λόγους (γεωγραφική θέση, μεγάλος φυσικός πλούτος, συγκριτικά υψηλοί ρυθμοί καπιταλιστικής ανάπτυξης κ.τ.λ.). Σε αυτήν τη βάση θα αξιοποιηθεί και η υπογραφή συμφωνίας ειρήνης (που η χτεσινή συνάντηση ουσιαστικά προανήγγειλε), που εκκρεμούσε μετά τον Κορεατικό Πόλεμο του 1950 - 1953, καταγράφοντας πώς αναπροσαρμόζονται ευρύτεροι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί. Εξάλλου, πρέπει να είναι καθαρό ότι, με βάση τις εξαγγελίες, η «αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου» θα προχωρήσει με δεδομένη την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή καταρχήν των ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας (όπως και της Ιαπωνίας, αλλά και δυνάμεων όπως η ΕΕ), αλλά και με δεδομένο το βάθεμα των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων (όπως δείχνουν το «θερμόμετρο» στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, οι συχνές ρωσο-κινεζικές ασκήσεις, οι αμερικανικές περιπολίες κ.τ.λ.), παράλληλα φυσικά με σχέδια και επενδύσεις δισεκατομμυρίων που καταρτίζουν ορμητικά μονοπωλιακοί κολοσσοί κάθε πλευράς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αμερικανική πλευρά παρουσίασε και βίντεο «χολιγουντιανών προδιαγραφών» με τον εύγλωττο τίτλο «Τι θα γινόταν αν;», που προπαγάνδιζε επενδύσεις σε διάφορους τομείς, που θα «έφερναν ευημερία και ειρήνη».

Δηλώσεις

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη συνάντησή του με τον Κιμ, ο Ντ. Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «έντιμες, άμεσες και παραγωγικές», σημειώνοντας ότι «είμαστε έτοιμοι για ένα νέο ξεκίνημα στην ιστορία, για να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο μεταξύ των εθνών μας». Ακόμα, έκρινε σκόπιμο να χαρακτηρίσει τον Κιμ «πολύ ταλαντούχο» και «πολύ καλό διαπραγματευτή», που «έκανε ένα πρώτο θαρραλέο βήμα για ένα καλύτερο μέλλον για το λαό του». Ενώ πρόσθεσε και ότι «θέλει να κάνει το σωστό», απαντώντας σε ερώτημα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Β. Κορέα, γνώριμο ζήτημα. Φυσικά, δεν παρέλειψε να παρουσιάσει στον συνομιλητή του και προοπτικές που θα ανοίξουν για αμερικανικές επενδύσεις στη Βόρεια Κορέα.

Ακόμα, ισχυρίστηκε ότι «την ώρα που διαπραγματευόμαστε μια συνολική, πολύ πλήρη συμφωνία, πιστεύω ότι δεν αρμόζει να διεξάγουμε στρατιωτικά γυμνάσια και παιχνίδια πολέμου» και πρόσθεσε ότι ο τερματισμός τους θα επιτρέψει «την εξοικονόμηση πολλών χρημάτων», αφού «τα στρατιωτικά γυμνάσια είναι πολύ ακριβά, εμείς πληρώνουμε για τα περισσότερα από αυτά». Συμπλήρωσε, πάντως, ότι οι κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας θα παραμείνουν σε ισχύ, αλλά και ότι «εν ευθέτω χρόνω» θα πάει στην Πιονγιάνγκ, αλλά και θα προσκαλέσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στον Λευκό Οίκο.

Σε δικές του σύντομες δηλώσεις στην έναρξη της συνάντησης, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ σημείωσε ότι ο δρόμος μέχρι την πραγματοποίηση της Συνόδου ήταν δύσκολος, αλλά τελικά «αντιμετωπίστηκαν» προκλήσεις. «Οσον αφορά εμάς, το παρελθόν μας κρατούσε πίσω, παλιές πρακτικές και προκαταλήψεις κάλυπταν τα μάτια και τα αυτιά μας, αλλά κατορθώσαμε να τα ξεπεράσουμε όλα και να φτάσουμε εδώ σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να αναδείξει την ανάγκη νέων σχέσεων σήμερα.

Αντιδράσεις

Στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Γκενγκ Σουάνγκ, αφού χαιρέτισε τη συνάντηση και τη συμφωνία, είπε πως «μπορούν να προσαρμοστούν», ακόμα και να ανακληθούν, θυμίζοντας ότι «η Κίνα σταθερά σημείωνε ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός». Μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η δήλωση του ίδιου του ΥΠΕΞ, Γουάνγκ Γι, που εξέφρασε την ελπίδα οι ηγέτες ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας «να ξεπεράσουν δυσκολίες και να μπορέσουν να φτάσουν σε μια βασική συμφωνία προώθησης και επίτευξης της αποπυρηνικοποίησης της Χερσονήσου», αλλά και «εγκαθίδρυσης ενός μηχανισμού ειρήνης για τη Χερσόνησο». Πρόσθεσε δε ότι «επιθυμούμε να δούμε όλες τις πλευρές να κάνουν θετικές προσπάθειες (στην κατεύθυνση της συμφωνίας)» και όλο νόημα πρόσθεσε: «Η Κίνα θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο... Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον εξαιρετικά μοναδικό και σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Κίνα (για την ειρήνη στη Χερσόνησο). Αυτός ο ρόλος θα παραμείνει».

Στη Μόσχα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ χαιρέτισε και αυτός τη συνάντηση και το ανακοινωθέν, σχολιάζοντας ωστόσο ότι «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» («Devil is in the details»). Μετέφερε την ετοιμότητα της Ρωσίας να «συμβάλει» στην αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου, ώστε έτσι να «ξεμπλοκάρει» η «φυσιολογική οικονομική συνεργασία». Επίσης, επισήμανε και ότι η Μόσχα προσδοκά την επανέναρξη των εξαμερών διαπραγματεύσεων για τη «διευθέτηση του Κορεατικού» (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ιαπωνία, Νότια και Βόρεια Κορέα), που έχουν παγώσει σχεδόν για μια δεκαετία.