ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ξέμεινε από παιδίατρους και ανέστειλε τη λειτουργία της η παιδιατρική κλινική

Την αναστολή της λειτουργίας της Παιδιατρικής κλινικής ανακοίνωσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ζακύνθου πρόσφατα, ως απόρροια των ελλείψεων προσωπικού.

Κι αυτό γιατί στον χώρο έχει απομείνει μία παιδίατρος (από τρεις που προβλέπονται), η οποία βγήκε σε αναρρωτική άδεια (άλλη μία βρίσκεται σε διαδικασία ΕΔΕ), αφού μέχρι και σήμερα με ευθύνη της κυβέρνησης δεν καλύπτονται όλες οι αναγκαίες θέσεις.

Το προσωρινό (;) «λουκέτο» στην Παιδιατρική δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, αφού η λειτουργία της Μαιευτικής δεν θα υποστηρίζεται από παιδίατρο για τα νεογνά, όταν μάλιστα ήδη αρκετές γέννες λόγω της κατάστασης του μοναδικού νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού πραγματοποιούνται εκτός Ζακύνθου. Αυτά σε μια περίοδο που αναμένεται να «ανοίξει» η τουριστική σεζόν που δημιουργεί επιπλέον ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης.

Την ίδια ώρα, στο νησί έχουν κάνει την εμφάνισή τους κρούσματα λεπτοσπείρωσης (με νοσηλευόμενο μάλιστα να χάνει τελικά τη ζωή του), ζητήματα που έρχονται να προστεθούν στη χρόνια υποστελέχωση του Νοσοκομείου, με τα εμφανή αποτελέσματα και της πολιτικής περαιτέρω εμπορευματοποίησης της Υγείας.

Επικίνδυνη και εγκληματική κατάσταση!

«Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, που είναι το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο νησί, διαχρονικά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν επιλύονται με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), ακριβώς επειδή έχουν απαξιώσει το δημόσιο σύστημα Υγείας. Πολλές κλινικές λειτουργούν στα όριά τους ενώ το Κέντρο Υγείας του νησιού και τα περιφερειακά ιατρεία είτε δεν λειτουργούν είτε υπολειτουργούν», σχολιάζει για τα γεγονότα η ΤΕ Ζακύνθου του ΚΚΕ, που χαρακτηρίζοντας επικίνδυνο και εγκληματικό το κλείσιμο της Παιδιατρικής, μεταξύ άλλων, τονίζει για την κατάσταση που δημιουργείται με όσα παιδιά έχουν ανάγκη γιατρό και τις οικογένειές τους:

«Ουσιαστικά θα απευθύνονται σε ιδιώτες, ενώ για πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει να πηγαίνουν εκτός Ζακύνθου. Ακόμα είναι πολύ επικίνδυνο γιατί υπάρχουν περιστατικά που χρειάζονται άμεση νοσοκομειακή αντιμετώπιση και γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου», σημειώνει η Οργάνωση του Κόμματος.

Σημειώνοντας ότι είναι μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή του λαού στο νησί, σχολιάζει τη στάση της κυβέρνησης και του βουλευτή της στο νησί, λέγοντας πως «όσα επικοινωνιακά παιχνίδια περί "ανάπτυξης" και να κάνει ο βουλευτής της ΝΔ, Ακτυπης, δεν μπορεί να κρύψει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, ούτε την αιτία των προβλημάτων».

Καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό «να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα και να παλέψουν μαζί με τους γιατρούς και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου για την άμεση κάλυψη και επαναλειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής καθώς και για την πλήρη στελέχωσή της καθώς και όλου του νοσοκομείου».