ΥΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΗ ΔΥΠΑ

Με στάση εργασίας και κινητοποίηση απαίτησαν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά

Εγινε κι αυτό στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ): Να είναι αντιμέτωποι με την απόλυση εκατοντάδες συμβασιούχοι που εργάζονται ως «εργασιακοί σύμβουλοι»! Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει από τη ΔΥΠΑ να εργάζονται για να βοηθούν ανέργους να βρίσκουν δουλειά έρχονται και οι ίδιοι αντιμέτωποι με την ανεργία... Κι αυτό γιατί το κράτος τούς προσλαμβάνει ακόμα και γι' αυτές τις ευαίσθητες θέσεις με τις γνωστές άθλιες συμβάσεις με ημερομηνία λήξης.

Απέναντι σε αυτήν την αθλιότητα, διεκδικώντας το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά δουλειά και στη ζωή με αξιοπρέπεια, οργάνωσαν χθες στάση εργασίας και κινητοποίηση. Μια αγωνιστική πρωτοβουλία ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΥΠΑ, που τους πετάνε στον δρόμο μέχρι τον ερχόμενο Ιούνη, για να ανακυκλώνεται η ανεργία ακόμα και στον ίδιο οργανισμό που τάχα καλείται να την αντιμετωπίσει...

Η κινητοποίησή τους έδωσε απάντηση και στις προσπάθειες εκφοβισμού τους από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, η οποία αρνήθηκε να παραχωρήσει τον χώρο που είχε ζητηθεί για να δοθεί η χθεσινή κοινή συνέντευξη Τύπου του Συλλόγου Συμβασιούχων Εργασιακών Συμβούλων ΔΥΠΑ και της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, ενώ επιχείρησε ακόμα και να εμποδίσει την είσοδο μελών του Συλλόγου, παρόλο που τα γραφεία του Συλλόγου στεγάζονται στο κτίριο! Τελικά, κάτω από την πίεση των αντιδράσεων των εργαζομένων ανακλήθηκε η εντολή απαγόρευσης εισόδου και η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε.

Για το ζήτημα αυτό έκανε παρέμβαση στη διοίκηση ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, που έδωσε το «παρών» στην κινητοποίηση.

Στο πλάι των εργαζομένων βρέθηκαν ακόμα η Βέτα Πανουτσάκου από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Στη συνέντευξη Τύπου εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου κατήγγειλαν τις μεθοδεύσεις και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για απολύσεις 727 συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων - που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνη - με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Ανέφεραν ότι εδώ και έναν χρόνο έχουν ζητήσει να λυθεί το ζήτημα της συνέχισης της εργασίας τους, με την κυβέρνηση να εμπαίζει τους εργαζόμενους ότι τάχα «το εξετάζει». Ομως πριν λίγες μέρες η διοίκηση της ΔΥΠΑ εξήγγειλε ένα πρόγραμμα με κριτήρια πρόσληψης που πετούν τους υφιστάμενους συμβασιούχους στον δρόμο, διαιωνίζοντας την εργασιακή ομηρία και την ανακύκλωση εργαζομένων.

Παράλληλα κατήγγειλαν τη συκοφάντηση του αγώνα τους από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ και την κυβέρνηση, που εμφάνιζαν τους συμβασιούχους να απαιτούν ευνοϊκότερη μεταχείριση από άλλους εργαζόμενους προκειμένου να παραμείνουν στη δουλειά.

Παίρνοντας τον λόγο ο Χρ. Κατσώτης τόνισε ότι το ΚΚΕ διαχρονικά συγκρούεται με τη λογική των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για να χτυπήσουν δικαιώματα των εργαζομένων, να εξασφαλίσουν φτηνότερο εργατικό δυναμικό στους εργοδότες. Χρήματα - πρόσθεσε - που προέρχονται από κρατήσεις στους μισθούς των εργαζομένων η ΔΥΠΑ τα χρησιμοποιεί για να στηρίξει όχι τους ανέργους, αλλά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά χτυπούν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, ανακυκλώνουν την ανεργία και επιπλέον έχουν στόχο να διαχειρίζονται τις αντιδράσεις λόγω των οξυμένων προβλημάτων.

Επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις της πολιτικής γενίκευσης των μορφών προσωρινής απασχόλησης χτυπάνε κι άλλα τμήματα των εργαζομένων, θυμίζοντας την πρόσφατη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στους δήμους που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη οι εργαζόμενοι να δώσουν ενιαία αγωνιστική απάντηση και να μην επιτρέψουν σε καμία κυβέρνηση να παίζει με τα δικαιώματά τους.

Τέλος, ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι το ΚΚΕ επανειλημμένως έχει φέρει το θέμα της κατάργησης της διάταξης του Συντάγματος που απαγορεύει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, όμως τα άλλα κόμματα την καταψηφίζουν. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους βουλευτές των αστικών κομμάτων που παρευρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, τάχα για να στηρίξουν τους συμβασιούχους, δεν απάντησε στο σχόλιο αυτό του Χρ. Κατσώτη, παρόλο που τοποθετήθηκαν στη συνάντηση.

Η Β. Πανουτσάκου, δείχνοντας ότι το πρόβλημα είναι κοινό για πολλούς εργαζόμενους, σημείωσε ότι πάνω από το 30% των εργαζομένων στο Δημόσιο δουλεύουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων χτυπά το δικαίωμα στη δουλειά σε όλους τους κλάδους, συνέχισε, τονίζοντας ότι για τους εργαζόμενους είναι μονόδρομος ο κοινός αγώνας ενάντια σε αυτήν την πολιτική.

Ο Γ. Στεφανάκης μετέφερε την πείρα που υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα, με παραδείγματα από τον κλάδο του Τουρισμού, αναφερόμενος συγκεκριμένα στους λεγόμενους μετακλητούς υπαλλήλους και στα γραφεία «ενοικίασης» εργαζομένων. Μίλησε ακόμα για την ακρίβεια και τη φοροληστεία που χτυπάνε τους εργαζόμενους, ενώ υπογράμμισε κι αυτός την ανάγκη κοινού αγώνα των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.