ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραμονές Πρωτομαγιάς απολύθηκε δραστήριο μέλος του σωματείου του από μεγάλο ξενοδοχείο

Μαχητική κινητοποίηση για να παρθεί πίσω η άδικη απόλυση μάγειρα από την εργοδοσία του «ELECTRA PALACE», στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν χτες το μεσημέρι το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού (ΣΕΤΕΠΕ) και η «Προοδευτική Κίνηση Ξενοδοχοϋπαλλήλων».

Κατήγγειλαν ότι πρόκειται για συνδικαλιστική και εκδικητική απόλυση και διαμήνυσαν ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Συγκεκριμένα, η εργοδοσία προχώρησε σε απροειδοποίητη απόλυση μάγειρα στην έναρξη της βάρδιας, ενώ κάλεσε και την αστυνομία προκειμένου να τον απομακρύνει από το ξενοδοχείο (!), σαν κοινό εγκληματία...

Σημειώνεται ότι πρόκειται για εργαζόμενο που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων στον χώρο δουλειάς του και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός που ακριβώς πριν την απόλυση, ενημέρωνε και καλούσε τους συναδέλφους του να συμμετέχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Ταυτόχρονα η απόλυση έρχεται κατά τη διάρκεια των εκλογών του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, στις οποίες ο απολυμένος είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο που συγκροτούν οι ταξικές δυνάμεις («Προοδευτική Κίνηση Ξενοδοχοϋπαλλήλων»).

«Η απόλυση αυτή αποδεικνύει περίτρανα ότι το λεγόμενο τουριστικό θαύμα χτίζεται πάνω στην εντατικοποίηση των εργαζομένων, στους χαμηλούς μισθούς σε σχέση με τα ρεκόρ κερδοφορίας, αλλά και στην περιστολή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, στην καταστολή των εργαζομένων που διεκδικούν», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΣΕΤΕΠΕ.

Ενώ «γελοίο και αβάσιμο» χαρακτηρίζει το πρόσχημα της εργοδοσίας περί «ελλιπούς απόδοσης» του εργαζόμενου η «Προοδευτική Κίνηση Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Και ξεκαθαρίζει ότι τον στοχοποιούν επειδή «ξέρουν πως η δράση του μαζί με άλλους συναδέλφους μέσα στο ξενοδοχείο τούς χαλάει τα σχέδια να επικρατεί σιγή ιχθύος, σπάει τη λογική των μειωμένων απαιτήσεων. Στο πρόσωπό του προσπαθούν να χτυπήσουν την οργανωμένη διεκδίκηση στον χώρο δουλειάς. Δεν θα τους περάσει!».