Αποκαλύπτουν τα ψέματα της κυβέρνησης και απαιτούν δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες πρώιμης διάγνωσης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε χτες με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης που ξεδιπλώνουν. Στο επίκεντρο βρέθηκε χτες η διεκδίκηση για δημιουργία δημόσιων, δωρεάν υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης με καθολική κάλυψη όλων των παιδιών 0-6 ετών. Στο Σύνταγμα οι φορείς αυτοί ένωσαν τη φωνή τους με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων που απαιτούν την πρόσβαση των παιδιών τους στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση μέσα στον μεγαλύτερο δήμο της πρωτεύουσας της χώρας.

Ηταν μια κινητοποίηση που ήρθε να αποκαλύψει τα ψέματα της κυβέρνησης σχετικά με το πρόγραμμα πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, με τη ΣΕΑΑΝ και τον Ενιαίο Σύλλογο να καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δεν είναι ούτε πρώιμης, ούτε έγκαιρης παρέμβασης, καθώς αφορά μόλις 2.500 παιδιά, ενώ τα παιδιά ηλικίας 0-6 χρονών που ήδη έχουν διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού υπολογίζονται περίπου στα διπλάσια. Για να έχει καθολικό χαρακτήρα και να μπορεί να γίνει πρώιμη διάγνωση, θα έπρεπε να απευθύνεται στα 550.000 παιδιά 0-6 χρονών που είναι ο πληθυσμός αυτής της ηλικίας. Το μόνο που με επιτυχία κάνει το πρόγραμμα είναι να "σπρώχνει" πελατεία στον ιδιωτικό τομέα».





Περιγράφοντας την εξάντληση και την απόγνωση των οικογενειών των παιδιών με βαρύ αυτισμό, τονίζουν πως «, ενώ τα κάποια ελάχιστα οικοτροφεία και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) που υπάρχουν, λειτουργούν μέσω ΕΣΠΑ και νοσήλια του ΕΟΠΥΥ και από τους ίδιους τους γονείς, ενώ κινδυνεύουν να γίνουν φύλλο - φτερό με τις περικοπές των κονδυλίων στο όνομα της πολεμικής οικονομίας και του πολέμου. Την ίδια στιγμή».

«Δίνουμε μάχη για τα αυτονόητα. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές, όλων των κυβερνήσεων. Οι γονείς των παιδιών με αυτισμό έχουν δικαίωμα να δουν και να ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι εξασφαλισμένα, ότι το κράτος στο οποίο έχουμε προσφέρει μια ζωή δουλεύοντας, δημιουργεί τις ανάλογες δημόσιες και δωρεάν δομές, αναλαμβάνει την ευθύνη του», σημείωσε εκ μέρους του Ενιαίου Συλλόγου ο Γιώργος Μπίλης, μιλώντας στη συνέχεια για τη δύσκολη σχολική χρονιά στην Ειδική Αγωγή, η οποία αν και πλησιάζει στη λήξη της δεν διαφαίνεται η βελτίωσή της.

Από κοινού με τους Συλλόγους Γονέων των ειδικών δημοτικών σχολείων απαιτούν να λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά το ΕΕΕΕΚ Αθηνών, με ευθύνη του δήμου και της κυβέρνησης σε ασφαλές κτίριο μέχρι να ανεγερθεί το καινούριο σε οικόπεδο που έχει διατεθεί στην οδό Λάμψα στους Αμπελόκηπους. Οι Σύλλογοι Γονέων κατήγγειλαν τον εμπαιγμό τους από τη δημοτική αρχή, που τους παραπέμπει σε άλλους φορείς (ΚΤΥΠ) που δηλώνουν αναρμόδιοι. Το ΕΕΕΕΚ Αθηνών, το νόμιμα ιδρυμένο από το 2019 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, παραμένει ένα «σχολείο φάντασμα», υπαρκτό μόνο στα χαρτιά (αποφάσεις υπουργών και Δημοτικών Συμβουλίων), ενώ την ίδια τύχη έχουν και άλλα ειδικά σχολεία όπως είναι το ΕΕΕΕΚ Ωρωπού, το οποίο είναι υπό ίδρυση εδώ και 7 χρόνια, τα 2 ειδικά δημοτικά σχολεία σε Βύρωνα και Ν. Φιλαδέλφεια κ.α.

Η πολιτική υπονόμευσης της Ειδικής Αγωγής έχει ως αποτέλεσμα μόνο στον δήμο Αθηναίων, το 2026, πάνω από 200 μαθητές με σοβαρή αναπηρία (νοητική αναπηρία και νευροδιαφορετικότητα) «να βιώνουν έναν καθημερινό αποκλεισμό, αφού μετά την αποφοίτησή τους από τα Ειδικά Δημοτικά, αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλους δήμους της Αττικής, διανύοντας εξαντλητικές αποστάσεις προκειμένου να προσεγγίσουν το ειδικό γυμνάσιο - εργαστήριο που αρμόζει στις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες». Ενώ τα ΕΕΕΕΚ υποδοχής τους όπως στο Ν. Ηράκλειο και τον Αγιο Δημήτριο φοιτούν ο διπλάσιος αριθμός ΑμεΑ (250 παιδιά αντί για 120 στο κάθε σχολείο).

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ

Την αμέριστη στήριξη του ΚΚΕ στα δίκαια αιτήματά τους μετέφερε η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, επισημαίνοντας πως «η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπει την υψηλού επιπέδου Ειδική Αγωγή, την υγεία των ΑμεΑ, την ολόπλευρη στήριξη στη θεραπεία και την αποκατάσταση. Ομως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε αυτό το σάπιο σύστημα που λογαριάζει τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία ως "κόστος" και στερεί από τα παιδιά ακόμα και τα βασικά. Σ΄αυτές τις συνθήκες συγκρούονται δύο κόσμοι, ο δικός τους που "λογαριάζει" την αναπηρία με κριτήριο τη "λειτουργικότητα" και ο κόσμος της μαχητικής ανυπότακτης στάσης ζωής που δεν συμβαδίζει με αυτή την πραγματικότητα».

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός έχει οριστεί η Πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή, το Σάββατο 23 Μάη.