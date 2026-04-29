ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Τέρμα στο καθεστώς ομηρίας, μονιμοποιήσεις εδώ και τώρα!

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται αυτές τις μέρες οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα, που χθες απήργησαν και προχώρησαν σε κινητοποίηση στο υπουργείο Εσωτερικών απαιτώντας να μπει τέλος στο καθεστώς ομηρίας και μερικής απασχόλησης και να γίνουν αορίστου χρόνου. Ακόμα, να δοθούν οι τριετίες τους, να παρθούν μέτρα ατομικής προστασίας που να ανταποκρίνονται στη φύση της δουλειάς τους, να οριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντά τους και να δουλεύουν με πλήρες ωράριο.

«Ολοι πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου, χωρίς εξαιρέσεις. Θέλουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά», τονίζουν. Αυτό άλλωστε έγραφαν και τα πανό των Σωματείων των καθαριστριών - καθαριστών Αθήνας και Πειραιά, που το επόμενο διάστημα προγραμματίζουν Γενικές Συνελεύσεις και παρεμβάσεις στους δήμους.

Με συνθήματα όπως «Τέρμα πια στη σύγχρονη σκλαβιά, σταθερή δουλειά ζητάει η εργατιά» διατράνωσαν τις απαιτήσεις τους, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και το Κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής.

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τις προέδρους των Σωματείων και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ν. Γκογκάκη, είχε συνάντηση με την υφυπουργό Εσωτερικών Π. Χαραλαμπογιάννη.

Επικαλούνται τη «νομιμότητα» αυτής της σκλαβιάς

Στο τέλος της συνάντησης η Ντίνα Γκογκάκη μετέφερε τη στάση της κυβέρνησης στα δίκαια αιτήματα των καθαριστριών. «Η κα Χαραλαμπογιάννη μάς είπε ότι αυτή η κατάσταση είναι νόμιμη. Αυτό υπάρχει», τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΟΙΥΕ, προσθέτοντας ότι η απάντηση της κυβέρνησης στην απαίτηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα «είναι ότι έρχεται σε σύγκρουση με το Σύνταγμα». Στη συνέχεια τόνισε ότι όπου οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν παρεμβάσεις και κινητοποιήθηκαν μπόρεσαν να αποσπάσουν κατακτήσεις, με πολύ πρόσφατο παράδειγμα την πίεση που δέχεται ο δήμος Πειραιά με την απόλυση καθαρίστριας που έλειψε για μία ώρα λόγω προβλήματος υγείας του παιδιού της! Τέλος, χαιρετίζοντας τον αγώνα των καθαριστριών και τη συμμετοχή τους στις απεργίες, κάλεσε σε συνέχεια της δράσης με συμμετοχή στη μεγάλη πρωτομαγιάτικη απεργία και στις συγκεντρώσεις.

Εφεραν ΜΑΤ σε εργαζόμενες μανάδες

Αμέσως μετά η Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών - Καθαριστών Πειραιά, σημείωσε πως «βγάζουν φλύκταινες όταν ακούνε για μόνιμη και σταθερή δουλειά» αλλά οι ανάγκες των εργαζόμενων είναι όλο τον χρόνο, όχι για 10 μήνες που διαρκούν οι συμβάσεις. Επεσήμανε δε ότι αυτή η πολιτική της ομηρίας έρχεται κατευθείαν από την ΕΕ και την εφαρμόζουν πιστά όλες οι κυβερνήσεις, για να ολοκληρώσει καταγγέλλοντας την παρουσία των ΜΑΤ εντός του υπουργείου. «Ντροπή τους να φέρνουν ΜΑΤ απέναντι σε μανάδες, γιαγιάδες, καθαρίστριες που έχουνε λιώσει για τα σχολεία και των δικών τους παιδιών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μας κάνουν χάρη που δουλεύουμε;

«Μας είπε λοιπόν η υπουργός ότι μας κάνουν τη χάρη και μας δίνουν τη δυνατότητα να δουλεύουμε», είπε η Ευγενία Κατακάλου, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών Αθήνας, φράση που προκάλεσε τις έντονες αποδοκιμασίες των συγκεντρωμένων. Κατήγγειλε δε πως έχουν το θράσος να βάζουν εκβιαστικά διλήμματα στις καθαρίστριες, ότι αν ζητήσουν να γίνουν μόνιμες μέσω ΑΣΕΠ οι μισές θα μείνουν εκτός. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η μόνη λύση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους είναι η συνέχιση των κινητοποιήσεων και η οργάνωση στα σωματεία, με επόμενο σταθμό κλιμάκωσης την απεργία της Πρωτομαγιάς.

Πιέσεις και εκβιασμοί από τους δήμους

Την προσπάθεια παρεμπόδισης συμμετοχής στην απεργία και τους εκβιασμούς κατήγγειλαν τα Σωματεία και η Ομοσπονδία, καθώς προϊστάμενοι σε μια σειρά δήμους ζήτησαν από εκπροσώπους των συνδικάτων να καταθέσουν λίστα μελών! Εφτασαν μάλιστα στο σημείο να ζητήσουν το ίδιο πράγμα και από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων! Τα Σωματεία των εργαζομένων σε Αθήνα και Πειραιά και η ΟΙΥΕ ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να δώσουν καμία λίστα μελών πουθενά, και πως η προσπάθεια τρομοκράτησης θα πέσει στο κενό.

«3ωρη σύμβαση για 2 σχολεία...»

Μιλώντας με καθαρίστριες που εργάζονται στα σχολεία μιας σειράς δήμων, μας μετέφεραν ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Στον δήμο Πειραιά το 70% είναι μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ και το 30% με ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), με 10μηνες συμβάσεις, ανακυκλώνοντας το προσωπικό. «Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε δουλειά μετά», μας είπε χαρακτηριστικά εργαζόμενη εκεί. «Παίζουν με τα προγράμματα 55+, μιλάμε για γυναίκες 70 χρονών σε αρκετές περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Ρωτήσαμε για τα ωράρια εργασίας. «Παίζουν όλα», μας απάντησαν: «3ωρα, 4ωρα, τα πάντα. Υπάρχει συναδέλφισσα που δουλεύει στα Μέγαρα 3ωρο σε 2 νηπιαγωγεία». Εκεί μπήκε στην κουβέντα και άλλη μια εργαζόμενη, λέγοντας πως «στην Κρήτη είχαμε και σύμβαση μίας ώρας», ενώ αποτελεί πρόκληση το ότι συνάδελφισσά τους που συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα έβγαλε σύνταξη ...χαρτζιλίκι.

Καθαρίστριες από τη Νέα Ιωνία έλεγαν ότι το 95% είναι συμβασιούχοι. «Τα καθαριστικά που στέλνουνε δεν φτάνουν ούτε για "ζήτω", υπάρχει ένα αυτοκίνητο και ένας οδηγός που πάει τα υλικά σε όλα τα σχολεία... Και πώς θα γίνει ένα νηπιαγωγείο, για παράδειγμα, ανθρώπινο για τα παιδάκια μέσα σε 3 ώρες;».

Πειραιάς: Να μην περάσει η αυθαίρετη απόλυση σχολικής καθαρίστριας

Να ανακληθεί τώρα η άδικη και αυθαίρετη απόλυση, από τη δημοτική αρχή Πειραιά, σχολικής καθαρίστριας που επί 10 χρόνια καθάριζε τα σχολικά κτίρια του δήμου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, απαιτεί σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά (ΣΟΜΕΔΠ).

Αναφερόμενο στα προσχήματα που χρησιμοποίησε η δημοτική αρχή για να δικαιολογήσει την απόλυση το Σωματείο τονίζει ότι δεν συνιστά «μη τήρηση ωραρίου» το να λείψει μια μάνα με δύο ανήλικα παιδιά, μονογονεϊκής οικογένειας, για μία ώρα από την εργασία της «γιατί αρρώστησε το ανήλικο παιδί της» και ενώ «πολλές φορές έχει υπερβεί το ωράριο για να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας του σχολείου και των παιδιών». Ούτε αποτελεί «πλημμελή άσκηση καθηκόντων» και «αντισυμβατική συμπεριφορά» το να ζητάει μια καθαρίστρια να μην ανεβοκατεβαίνει σκάλες, γιατί έχει χειρουργημένα και τα δύο γόνατα από την «καλοπέραση» της εργασίας της.

Η μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στους δήμους στις 24 Απρίλη - επισημαίνει παρακάτω το Σωματείο - για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, κατάργηση του νόμου Βορίδη και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού «απαντά και στην πολιτική της δημοτικής αρχής Πειραιά, που για 137 σχολικά κτίρια έχει μόνο 232 σχολικές καθαρίστριες - καθαριστές, εκ των οποίων το 95%» απασχολείται με μορφές προσωρινής απασχόλησης, «λες και η καθαριότητα των σχολείων είναι εποχική και πρόσκαιρη».

Αλλωστε, η έλλειψη προσωπικού κάνει τους εργαζόμενους «μπαλάκι» από σχολείο σε σχολείο, ενώ δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν, ούτε να πάρουν τη νόμιμη άδειά τους, καθώς δεν υπάρχει εργαζόμενος να τους αντικαταστήσει.

Στην κατεύθυνση της διεκδίκησης ανάκλησης της απόλυσης, το Σωματείο καλούσε τους εργαζόμενους να δώσουν αγωνιστικό παρών» χθες το απόγευμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.