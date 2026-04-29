Τετάρτη 29 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Συνεχίζεται το έργο «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων»

Νέες παραστάσεις του «Θεάτρου από εργάτες για εργάτες» με το επίκαιρο έργο «Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» του Μπέρτολτ Μπρεχτ έρχονται να προστεθούν στις ήδη πετυχημένες προηγούμενες παραστάσεις από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ.

Στις 2 και 3 Μάη ο θίασος ταξιδεύει στην Ημαθία για δύο παραστάσεις και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια. Το Σάββατο η παράσταση θα δοθεί στο «Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας» του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 8 μ.μ. και την Κυριακή στην «Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» στη Βέροια στις 7 μ.μ.

Το Σάββατο 23 Μάη στο Αλιβέρι και το Σάββατο 6 Ιούνη στη Λευκάδα.

Νέες παραστάσεις μπορούν να προγραμματιστούν μέχρι 19 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του ΠΑΜΕ: 210-3833786, 210-3301847.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Με στάση εργασίας και κινητοποίηση απαίτησαν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά
Τέρμα στο καθεστώς ομηρίας, μονιμοποιήσεις εδώ και τώρα!
Αποκαλύπτουν τα ψέματα της κυβέρνησης και απαιτούν δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες πρώιμης διάγνωσης
 Βιομηχανία διώξεων κατά αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων
 Υπηρεσίες ελάχιστες, για λίγους και για ...λίγο
 Παραμονές Πρωτομαγιάς απολύθηκε δραστήριο μέλος του σωματείου του από μεγάλο ξενοδοχείο
 Ξέμεινε από παιδίατρους και ανέστειλε τη λειτουργία της η παιδιατρική κλινική
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
