ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Συνεχίζεται το έργο «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων»

Νέες παραστάσεις τουμε το επίκαιρο έργοέρχονται να προστεθούν στις ήδη πετυχημένες προηγούμενες παραστάσεις από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ.

Στις 2 και 3 Μάη ο θίασος ταξιδεύει στην Ημαθία για δύο παραστάσεις και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια. Το Σάββατο η παράσταση θα δοθεί στο «Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας» του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 8 μ.μ. και την Κυριακή στην «Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» στη Βέροια στις 7 μ.μ.

Το Σάββατο 23 Μάη στο Αλιβέρι και το Σάββατο 6 Ιούνη στη Λευκάδα.

Νέες παραστάσεις μπορούν να προγραμματιστούν μέχρι 19 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του ΠΑΜΕ: 210-3833786, 210-3301847.