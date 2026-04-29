ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανία διώξεων κατά αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων

Από τη μία η σαπίλα του συστήματος, που από όπου και αν το «πιάσεις» αναδίδεται η μπόχα των σκανδάλων που γεννά όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ευλογίες της ΚΑΠ της ΕΕ, τις αντιαγροτικές πολιτικές της που συνυπογράφουν και υλοποιούν οι κυβερνήσεις... Και, από την άλλη, σε συνέχεια αυτών των σχεδιασμών, διώξεις και τρομοκρατία ενάντια στους αγωνιζόμενους αγροτοκτηνοτρόφους, που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους.

Πάνω σε αυτή τη βάση στήνεται και η βιομηχανία διώξεων, εναντίον αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, αυτή τη φορά σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας, που μετά και τον συγκλονιστικό αγώνα που έδωσαν για πάνω από 50 μέρες με τα μπλόκα τους, έρχονται να τους τρομοκρατήσουν, να προσπαθήσουν να κάμψουν το ηθικό τους, την ώρα μάλιστα που τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αντιθέτως οξύνονται καθημερινά.

Ετσι, στην Ηλεία, 17 αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν κληθεί σε απολογία στο Τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας, για κινητοποιήσεις του 2024 και συγκεκριμένα για την ημέρα που πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στην πόλη με τη συμμετοχή πολλών φορέων και αίτημα, μεταξύ άλλων, να μην κλείσει το Πρωτοδικείο της πόλης! Οι διωκόμενοι αντιμετωπίζουν ουσιαστικά στοχευμένη κατηγορία παρακώλυσης συγκοινωνιών, για τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από τα Δικαστήρια, για τη συμμετοχή τους σε αυτή μαζί με πλήθος κόσμου, όπως και στη συνέχεια στο μπλόκο της Μαραθιάς, όπου εκφράστηκε αλληλεγγύη και στον αγώνα που έδιναν πανελλαδικά και τοπικά εκείνη την περίοδο οι αγροτοκτηνοτρόφοι.

Το «τεφτέρι» των κλήσεων κυβέρνησης και διωκτικών μηχανισμών συνεχίζει να... γράφει και για τις τελευταίες, φετινές κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, διώκεται ο γραμματέας της ΟΑΣ Ηλείας Δημήτρης Χρέπας, για τις συγκεντρώσεις στην Πηνεία, όπου απαιτούνταν μεταξύ άλλων άμεσα μέτρα αντιμετώπισης του καταρροϊκού πυρετού κ.α. ζωονόσων που συνεχίζουν να... θερίζουν. Με τις ίδιες κατηγορίες καλούνται να απολογηθούν 22 αγροτοκτηνοτρόφοι από το μπλόκο των Λεχαινών για τις φετινές κινητοποιήσεις!

Το ίδιο σκηνικό έχει στηθεί και στην Αιτωλοακαρνανία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 48 αγροτοκτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες από πολλές περιοχές του νομού (Αγρίνιο, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Ναύπακτο), για διατάραξη κυκλοφορίας και παρακώλυση συγκοινωνιών, για τις συμβολικές κινητοποιήσεις τους στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου (όπου δεν σταματούσε η κυκλοφορία, το αντίθετο), το Χαλίκι, την Κλόκοβα κ.α.

Την ώρα που τα προβλήματα διογκώνονται με την αύξηση του κόστους παραγωγής (ιδιαίτερα με την ένταση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και στη Μ. Ανατολή), τις ζωονόσους που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, το αίσχος των «ανοιχτών τιμών» παραγωγών - κτηνοτρόφων κ.ά., η κυβέρνηση στα χνάρια και των προηγούμενων προσπαθεί να κάμψει τις αντιδράσεις. Στην προσπάθειά της αυτή, Ομοσπονδίες και Αγροτικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι δεν τρομοκρατούνται, δεν πρόκειται να σταματήσουν να αγωνίζονται, καλώντας κάθε βιοπαλαιστή αγροτοκτηνοτρόφο να τους αναφέρει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, απ' όπου και αν προέρχεται. Ταυτόχρονα απαιτούν, μεταξύ άλλων, να παρθούν πίσω όλες οι διώξεις, να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης των αγροτοκτηνοτρόφων που τους βγάζουν στους δρόμους, αλλά και να δυναμώσει ο αγώνας στα χωριά, με συμμετοχή στους Αγροτικούς Συλλόγους, νέες εγγραφές, δημιουργία νέων, δυνάμωμα και των Ομοσπονδιών.