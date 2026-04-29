ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Υπηρεσίες ελάχιστες, για λίγους και για ... λίγο

Με ελάχιστες υπηρεσίες, για λίγους και για λίγο, η κυβέρνηση προσπαθεί να θολώσει τα νερά στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, χτες ανακοίνωσε την «ανάπτυξη 40 Νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας», συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, που υποτίθεται «διασφαλίζουν την καθολική, ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες» και θα απευθύνονται σε ανθρώπους με αυτισμό, άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές. Κάθε λέξη κι ένα ψέμα.

Αφού λοιπόν πρώτα, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, διαλύθηκαν ολοκληρωτικά οι δομές ψυχικές υγείας σύμφωνα με τις αντιδραστικές Οδηγίες της ΕΕ, τώρα ως «σωτήρια» διαφημίζονται τα γνωστά ληξιπρόθεσμα προγράμματα, χωρίς προσωπικό, χωρίς προοπτική κάλυψης των αναγκών, δίνοντας σε ΜΚΟ και ΑΜΚΕ να ξεκοκαλίσουν κονδύλια παρέχοντας για λίγο, ελάχιστες και υποβαθμισμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Κι αυτό γιατί η ανάγκη του λαού για ένα πλήρες δίκτυο αποκλειστικά κρατικών, δωρεάν υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας προσκρούει στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας.

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και ο λαός πλέον έχει πείρα. «Εικόνα από το μέλλον» αποτελεί η απαράδεκτη κατάσταση στις δομές Ψυχικής Υγείας, με τελευταία πράξη τον νόμο 5129/2024 για την Ψυχική Υγεία με κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης του ευαίσθητου αυτού χώρου, αφού μπαίνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα των ΥΠΕ δημόσιες δομές, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ.

Σήμερα, στην παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας δραστηριοποιούνται 85 ΜΚΟ και ΑΜΚΕ με 382 μονάδες και με περίπου 4.000 εργαζόμενους (στοιχεία της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ), απασχολούν προσωπικό με πολλές και διαφορετικές σχέσεις εργασίας.

Στο μεταξύ, για την υπαγωγή των ΜΚΟ και των ΑΜΚΕ στον ΕΔΥΨΥ και τα Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΠΕΔΥΨΥ) κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση το ΚΚΕ, η οποία συζητήθηκε την περασμένη Δευτέρα, καθώς σύμφωνα με τον ν.5129/2024, προβλέπεται η χρηματοδότηση των ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας να γίνεται μέσω του ΕΟΠΥΥ, αφήνοντας εκτός τους ανασφάλιστους ωφελούμενους των δομών αυτών, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο κομμάτι του συνόλου των ωφελούμενων και εντείνοντας την αγωνία για τους εργαζόμενους σε αυτές.

«Οι συγκεκριμένες δομές όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκαν, αλλά εντάθηκε η διάλυσή τους στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ για αποασυλοποίηση του συγκεκριμένου τομέα», υπογράμμισε στη Βουλή η Βιβή Δάγκα, σημειώνοντας ότι αυτή η πολιτική επιβαρύνει τους ψυχικά πάσχοντες, όπως και τους εργαζόμενους που επιφορτίζονται με μετακινήσεις, εντατικοποίηση της εργασίας. Η βουλευτής του ΚΚΕ ζήτησε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας χωρίς μετακινήσεις, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου δομών Ψυχικής Υγείας χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών, καταγγέλλοντας την παραδοχή του υπουργού Υγείας για κοστολόγηση των υπηρεσιών Υγείας και καθιέρωση ημερήσιου νοσηλίου.