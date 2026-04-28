ΤΟΚΙΟ.- Νέος σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη νήσο Χοκάιντο της βόρειας Ιαπωνίας. Η δόνηση σημειώθηκε στην περιοχή Τοκάτσι και είχε εστιακό βάθος 80 χλμ., ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή θύματα.

ΜΠΑΜΑΚΟ.- Ο Μαλινέζος υπουργός Αμυνας Σάντιο Καμάρα σκοτώθηκε την Κυριακή, σε επίθεση αυτοκτονίας στην κατοικία του, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επίθεσης από παρακλάδι της Αλ Κάιντα σε πολλές τοποθεσίες στο Μάλι. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της χώρας, οι δράστες που επιτέθηκαν στον Καμάρα χτύπησαν την κατοικία του κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις 15 χλμ. έξω από την πρωτεύουσα Μπαμακό. Οι συγκρούσεις προκάλεσαν τον θάνατο ατόμων σε κοντινό τέμενος. Την ευθύνη των επιθέσεων ανέλαβαν η οργάνωση «Τζαμάατ Νουσράτ Αλ-Ισλάμ Βάαλ-Μουσλιμίν» και η αυτονομιστική ομάδα «Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ».

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 37χρονο για μια σειρά επιθέσεων σε χώρους της εβραϊκής κοινότητας στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Στη διάρκεια του περασμένου μήνα, αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνέλαβαν συνολικά 26 άτομα στο πλαίσιο των ερευνών τους για εμπρησμό και άλλες επιθέσεις με στόχο χώρους της εβραϊκής κοινότητας.