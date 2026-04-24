ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

Να δοθεί έκτακτο κονδύλι στους δήμους για το κόστος λειτουργίας τους

Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ για τη σημερινή κατάσταση και τη μετακύλιση του κόστους στα σωματεία και στους γονείς των αθλούμενων

Το σημαντικό θέμα του υψηλού κόστους που απαιτείται για τη συντήρηση και λειτουργία των κολυμβητηρίων της χώρας από τους δήμους, που τα έχουν αναλάβει, με αποτέλεσμα το κόστος αυτό να μετακυλίεται στα σωματεία και στους γονείς, έφερε στη Βουλή το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών.

Αναλυτικά στην Ερώτηση επισημαίνεται:

«Η κατάσταση σε όλα σχεδόν τα κολυμβητήρια της χώρας έχει χειροτερεύσει, με αντίκτυπο και στο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας, αφού η λειτουργία και η συντήρησή τους κοστίζουν ακριβά, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εμπλοκής της χώρας μας.

Στην πλειοψηφία τους οι εγκαταστάσεις έχουν περάσει στην κυριότητα των δήμων, που πιέζονται να αντεπεξέλθουν στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και στο κόστος της αδειοδότησης. Ετσι, αναγκάζονται να μεταφέρουν τον λογαριασμό στα αθλητικά σωματεία, μέσω των παραχωρήσεων που κάνουν, και τελικά στους γονείς, με τη συνδρομή να έχει εκτοξευθεί σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.

Το συνολικό κόστος είναι απαγορευτικό για την πλειοψηφία των οικογενειών, αφού οι γονείς πληρώνουν και για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αγώνες, καθώς και για τη μεταφορά και διαμονή όταν είναι εκτός έδρας.

Επιπλέον, το κολύμπι και κυρίως η εκμάθηση, σε μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα και έχει 300 πνιγμούς τον χρόνο, έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια. Το δε πρόγραμμα εκμάθησης στα σχολεία, που θα αφορούσε όλα τα παιδιά Γ' και Δ' Δημοτικού, υπολειτουργεί στην καλύτερη των περιπτώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μέχρι πρότινος 9 από τα 13 κολυμβητήρια στην περιοχή της Αττικής δεν είχαν άδεια λειτουργίας».

Η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα, που υπογράφει την Ερώτηση, ρωτά τον υπουργό τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να δοθεί έκτακτο κονδύλι σε δήμους που θα αφορά αποκλειστικά το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για τα κολυμβητήρια, ώστε να απαλλαγούν τα σωματεία και οι γονείς από το κόστος και να μειωθεί η μηνιαία συνδρομή.