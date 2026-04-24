ΠΑΛΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Για το χρυσό η Πρεβολαράκη

Το τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην κατηγορία 53 κ. της πάλης θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί η Μαρία Πρεβολαράκη, που προκρίθηκε στον σημερινό τελικό της κατηγορίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στα Τίρανα. Ετσι η Ελληνίδα αθλήτρια, που εξασφάλισε ήδη μετάλλιο στη διοργάνωση, θα προσπαθήσει να επαναλάβει την περσινή της επιτυχία και να βρεθεί στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Αντίπαλος της Πρεβολαράκη για το χρυσό μετάλλιο θα είναι η Ουκρανή Μαρία Γεφρέμοβα.

Στο χθεσινό πρόγραμμα η Πρεβολαράκη ξεκίνησε τους αγώνες της από τα προημιτελικά των 53 κ., νικώντας την Γερμανίδα Ανίκα Βέλντε με 1-0. Στα ημιτελικά αναμετρήθηκε με την Πολωνή Ζασίνα, με τις δύο αθλήτριες να έρχονται ισόπαλες 6-6 και την Πρεβολαράκη να επικρατεί με 3-1 στους πόντους πρόκρισης, κλείνοντας θέση στον σημερινό τελικό.