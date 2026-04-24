WATERPOLO LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ

Ανοίγει η αυλαία των πλέι οφ

Στην τρίτη και πιο καθοριστική φάση του περνάει το πρωτάθλημα της Waterpolo League ανδρών, με τη διεξαγωγή των πλέι οφ, που θα κρίνουν τον τίτλο, των πλέι ιν για τα εναπομείναντα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» και των πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ περιλαμβάνει κόντρες ανάμεσα σε Απόλλωνα Σμύρνης και Πανιώνιο (25/4, 20.00) και μεταξύ Βουλιαγμένης και ΠΑΟΚ (27/4), που διεκδικούν τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια για τα ημιτελικά, όπου έχουν ήδη κλείσει θέση ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η πρόκριση στην τετράδα κρίνεται στις δύο νίκες.

Για τα πλέι ιν θα αναμετρηθούν Υδραϊκός - Γλυφάδα (25/4, 16.00) και Παλαιό Φάληρο - Περιστέρι (25/4), ενώ για τα πλέι άουτ ΝΟ Πατρών και Χανιά θα δώσουν το πρώτο τους ραντεβού στην Πάτρα τη Δευτέρα 27/4 (20.00).