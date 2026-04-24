VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Επέστρεψε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Eurokinissi

Πρωταθλητής βόλεϊ γυναικών 2025 - 2026 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, μετά τη χθεσινή του νίκη με 3-0 σετ επί του ΖΑΟΝ (25-19, 25-16, 25-19) στο κλειστό του Μετς, στον τρίτο τελικό της Volleyleague. Οι «πράσινες» έκαναν το 3-0 στη σειρά και επέστρεψαν στην κορυφή μετά από δύο χρόνια, κατακτώντας τον τέταρτο τίτλο τους την τελευταία πενταετία, με μόνη ανάπαυλα το περσινό πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Είναι το 27ο πρωτάθλημα που κατακτά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μακράν ο πολυνίκης του θεσμού (2ος ο Ολυμπιακός με 9 κατακτήσεις).

Απολύτως επιτυχημένη, παρά την απώλεια του τίτλου, κρίνεται και η πορεία του ΖΑΟΝ. Η ομάδα της Κηφισιάς ήταν η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς μετά από σπουδαίες προκρίσεις στα πλέι οφ, σε βάρος του περσινού πρωταθλητή Ολυμπιακού στα προημιτελικά και επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά.

Στο χθεσινό ματς οι «πράσινες», με τον «αέρα» του 2-0 στις νίκες, δεν δυσκολεύτηκαν να τριτώσουν τις επιτυχίες. Πήραν εύκολα τα δύο πρώτα σετ, ενώ έδειξαν χαρακτήρα και στο τρίτο, όταν ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση.