Απολύτως επιτυχημένη, παρά την απώλεια του τίτλου, κρίνεται και η πορεία του ΖΑΟΝ. Η ομάδα της Κηφισιάς ήταν η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς μετά από σπουδαίες προκρίσεις στα πλέι οφ, σε βάρος του περσινού πρωταθλητή Ολυμπιακού στα προημιτελικά και επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά.
Στο χθεσινό ματς οι «πράσινες», με τον «αέρα» του 2-0 στις νίκες, δεν δυσκολεύτηκαν να τριτώσουν τις επιτυχίες. Πήραν εύκολα τα δύο πρώτα σετ, ενώ έδειξαν χαρακτήρα και στο τρίτο, όταν ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση.