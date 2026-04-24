Παρασκευή 24 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
EUROLEAGUE
Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Τον αντίπαλό του στα πλέι οφ της Euroleague μαθαίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, καθώς στο Μονακό, στο ματς της β' φάσης των πλέι ιν, θα προκύψει η ομάδα που θα καταλάβει την 8η θέση της βαθμολογίας: Η Μονακό, που ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στον αγώνα 7-8, υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, που επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στον αγώνα 9-10, με τον νικητή της σημερινής αναμέτρησης να κλείνει θέση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον 1ο της κανονικής περιόδου Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι η πρόκριση στο Φάιναλ 4 του ΟΑΚΑ κρίνεται στις 3 νίκες.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια των πλέι οφ έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και είναι τα εξής: Βαλένθια - Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ, Φενερμπαχτσέ - Ζαλγκίρις Κάουνας. Το πλεονέκτημα έδρας σε κάθε ζευγάρι έχει η πρώτη από τις δύο ομάδες, λόγω θέσης στην κανονική περίοδο, και θα είναι γηπεδούχος στα δύο πρώτα ματς της σειράς.

    

Διαβάστε σήμερα...
Να δοθεί έκτακτο κονδύλι στους δήμους για το κόστος λειτουργίας τους
 Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό
Επέστρεψε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός
 Για το χρυσό η Πρεβολαράκη
 Παράταση για τον δεύτερο φιναλίστ
 Ανοίγει η αυλαία των πλέι οφ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
