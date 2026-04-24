EUROLEAGUE

Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Τον αντίπαλό του στα πλέι οφ της Euroleague μαθαίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, καθώς στο Μονακό, στο ματς της β' φάσης των πλέι ιν, θα προκύψει η ομάδα που θα καταλάβει την 8η θέση της βαθμολογίας: Η Μονακό, που ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στον αγώνα 7-8, υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, που επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στον αγώνα 9-10, με τον νικητή της σημερινής αναμέτρησης να κλείνει θέση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον 1ο της κανονικής περιόδου Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι η πρόκριση στο Φάιναλ 4 του ΟΑΚΑ κρίνεται στις 3 νίκες.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια των πλέι οφ έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και είναι τα εξής: Βαλένθια - Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ, Φενερμπαχτσέ - Ζαλγκίρις Κάουνας. Το πλεονέκτημα έδρας σε κάθε ζευγάρι έχει η πρώτη από τις δύο ομάδες, λόγω θέσης στην κανονική περίοδο, και θα είναι γηπεδούχος στα δύο πρώτα ματς της σειράς.