ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό

Στους ρυθμούς του φετινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου αύριο Σάββατο (20.30 - Cosmote Sport 1), κινούνται ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Οι δύο «ασπρόμαυροι» του ελληνικού ποδοσφαίρου διεκδικούν τον τίτλο έχοντας ο καθένας τους δικούς του λόγους να ψάχνει τη διάκριση.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ματς ξεκινά σήμερα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, όπου είναι προγραμματισμένη η επίσημη συνέντευξη Τύπου του τελικού με τη συμμετοχή των τεχνικών των δύο φιναλίστ, Ραζβάν Λουτσέσκου (ΠΑΟΚ) και Χρήστου Κόντη (ΟΦΗ).

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους χθες, με τους προπονητές να καταλήγουν στις τελικές αποστολές. Στον ΠΑΟΚ τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Λουτσέσκου, αφού θα δεν έχει στη διάθεσή του τρία σημαντικά στελέχη, τους Γιακουμάκη, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι παραμένουν τραυματίες. Στην πλευρά των Κρητικών τα ευχάριστα για τον Κόντη είναι η επιστροφή των Ισέκα και Φούντα στη δράση, καθώς ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, ενώ επικρατεί αισιοδοξία και για συμμετοχή των Χριστόπουλου και Μπόρχα, που τις τελευταίες μέρες έχουν ανεβάσει ρυθμούς.