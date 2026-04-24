Παράταση στην αγωνία για τον δεύτερο φιναλίστ της φετινής Handball Premier ανδρών έδωσαν χθες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μετά τον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό, στην Πυλαία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 33-30, απαντώντας έτσι στη νίκη της «Ενωσης» στον πρώτο ημιτελικό, στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στη σειρά και η πρόκριση στη σειρά των τελικών θα κριθεί σε τρίτο ματς, τη Δευτέρα 27/4, ξανά στο ΟΑΚΑ, καθώς η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας. Οπως και το πρώτο ματς της σειράς, ο αγώνας της Δευτέρας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ.
Θυμίζουμε ότι στους τελικούς έχει ήδη προκριθεί και περιμένει τον αντίπαλό του ο Ολυμπιακός, που στα ημιτελικά «καθάρισε» με 2-0 νίκες επί του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας.