ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER

Παράταση για τον δεύτερο φιναλίστ

Παράταση στην αγωνία για τον δεύτερο φιναλίστ της φετινής Handball Premier ανδρών έδωσαν χθες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μετά τον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό, στην Πυλαία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 33-30, απαντώντας έτσι στη νίκη της «Ενωσης» στον πρώτο ημιτελικό, στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στη σειρά και η πρόκριση στη σειρά των τελικών θα κριθεί σε τρίτο ματς, τη Δευτέρα 27/4, ξανά στο ΟΑΚΑ, καθώς η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας. Οπως και το πρώτο ματς της σειράς, ο αγώνας της Δευτέρας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι στους τελικούς έχει ήδη προκριθεί και περιμένει τον αντίπαλό του ο Ολυμπιακός, που στα ημιτελικά «καθάρισε» με 2-0 νίκες επί του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας.