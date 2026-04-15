Με την Μπανταλόνα ... για την Μπανταλόνα

Το πλέον καθοριστικό ραντεβού στη φετινή της πορεία στο FIBA Champions League έχει σήμερα η ΑΕΚ, υποδεχόμενη την ισπανική Μπανταλόνα στη «Sunel Arena», στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά (19.30 - Cosmote Sport 4). Με τις δύο ομάδες να έχουν από μία νίκη στη σειρά, το αποψινό ματς είναι αυτό που θα κρίνει την πρόκριση στο Φάιναλ 4, το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί στην έδρα της Μπανταλόνα.

Μετά την ήττα στην Ισπανία στο δεύτερο ματς, η «Ενωση» θέλει σήμερα να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά που της έδωσε η πρωτιά στον όμιλο των 16. Για την αποστολή της έχει αφενός ως εφαλτήριο την εμφάνιση στα Ανω Λιόσια στο πρώτο ματς της σειράς, αφετέρου ως παράδειγμα προς αποφυγήν την εικόνα της στο δεύτερο ματς, όπου έκανε τη χειρότερη δυνατή εμφάνιση στο πρώτο μέρος και παρά την αντίδραση στη συνέχεια δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα.

Ενόψει του σημερινού αγώνα τα ευχάριστα για την ΑΕΚ είναι ότι ο Γκρέι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, που τον είχε επηρεάσει εμφανώς στο ματς στην Ισπανία, ενώ πλήρως έτοιμοι θεωρούνται επίσης οι Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος, που αντιμετώπισαν ενοχλήσεις στον δεύτερο αγώνα, με τον δεύτερο μάλιστα να μην αγωνίζεται καθόλου. Μία ακόμα θετική είδηση για την ελληνική ομάδα είναι ότι όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ, θα δώσει κανονικά το «παρών» στον πάγκο της ΑΕΚ στο κρίσιμο ματς ο τεχνικός της, Ντράγκαν Σάκοτα, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Πρόσθετη βοήθεια στην «Ενωση» θα δώσει ο κόσμος της, ο οποίος αναμένεται να γεμίσει τις εξέδρες της «Sunel Arena», που ...φλερτάρει με το sold out.