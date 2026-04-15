BASKET LEAGUE

Κομβικό εξ αναβολής ντέρμπι στην Πυλαία

Με το εξ αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αρη στην Πυλαία, κρίσιμο για την κόντρα της τετράδας, κλείνει σήμερα ο ανοιχτός λογαριασμός για την 21η αγωνιστική της Basket League (18.00 - ΕΡΤ2 Σπορ). Το ματς είχε προγραμματιστεί για τις 14 Μάρτη, ωστόσο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ, λόγω της δολοφονίας νεαρού φίλου της ομάδας στην Καλαμαριά.

Η σημερινή αναμέτρηση είναι κομβική για τις δύο ομάδες στην προσπάθειά τους για μια θέση στην τετράδα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει τη νίκη που θα τον φέρει 3ο στη βαθμολογία, προσπερνώντας την ΑΕΚ, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» επιδιώκουν να πλησιάσουν την 4η θέση.