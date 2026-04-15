Τετάρτη 15 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
BASKET LEAGUE
Κομβικό εξ αναβολής ντέρμπι στην Πυλαία

Με το εξ αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αρη στην Πυλαία, κρίσιμο για την κόντρα της τετράδας, κλείνει σήμερα ο ανοιχτός λογαριασμός για την 21η αγωνιστική της Basket League (18.00 - ΕΡΤ2 Σπορ). Το ματς είχε προγραμματιστεί για τις 14 Μάρτη, ωστόσο αναβλήθηκε μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ, λόγω της δολοφονίας νεαρού φίλου της ομάδας στην Καλαμαριά.

Η σημερινή αναμέτρηση είναι κομβική για τις δύο ομάδες στην προσπάθειά τους για μια θέση στην τετράδα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει τη νίκη που θα τον φέρει 3ο στη βαθμολογία, προσπερνώντας την ΑΕΚ, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» επιδιώκουν να πλησιάσουν την 4η θέση.

    

