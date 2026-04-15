CHAMPIONS LEAGUE

Σφραγίζεται η τετράδα

Τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια για την ημιτελική φάση του φετινού Champions League σφραγίζονται σήμερα, στις κομβικές αναμετρήσεις σε Μόναχο και Λονδίνο οι οποίες ολοκληρώνουν το πρόγραμμα των επαναληπτικών αγώνων της προημιτελικής φάσης.

Στη Γερμανία, σε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της οκτάδας, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (22.00 - Μega / Cosmote Sport 2). Οι γηπεδούχοι έχουν σημαντικό προβάδισμα, μετά τη νίκη τους με 2-1 στη Μαδρίτη, και οι φιλοξενούμενοι καλούνται να κάνουν μια σπουδαία ανατροπή.

Στην Αγγλία η Αρσεναλ, με τον αέρα της νίκης της με 1-0 στον πρώτο αγώνα, υποδέχεται τη Σπόρτιγκ Λισαβόνας (22.00 - Cosmote Sport 3) με σκοπό να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, ενώ η πορτογαλική ομάδα επιδιώκει την έκπληξη.