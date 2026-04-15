Σε Μόναχο και Λονδίνο κρίνονται τα δύο τελευταία εισιτήρια
Στη Γερμανία, σε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της οκτάδας, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (22.00 - Μega / Cosmote Sport 2). Οι γηπεδούχοι έχουν σημαντικό προβάδισμα, μετά τη νίκη τους με 2-1 στη Μαδρίτη, και οι φιλοξενούμενοι καλούνται να κάνουν μια σπουδαία ανατροπή.
Στην Αγγλία η Αρσεναλ, με τον αέρα της νίκης της με 1-0 στον πρώτο αγώνα, υποδέχεται τη Σπόρτιγκ Λισαβόνας (22.00 - Cosmote Sport 3) με σκοπό να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, ενώ η πορτογαλική ομάδα επιδιώκει την έκπληξη.