ΣΕΡΡΕΣ

Σε κλίμα συγκίνησης το «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, τις Σέρρες, η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, μετά από χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Πλήθος κόσμου, παλιοί συμπαίκτες, σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, νυν ποδοσφαιριστές και παράγοντες, αλλά και συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στο τελευταίο ταξίδι του τον διεθνή ποδοσφαιριστή, που έγραψε σημαντική καριέρα στα ελληνικά γήπεδα.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης - ο μεγαλύτερος αδερφός του επίσης πρώην διεθνούς παίκτη Βασίλη Μπορμπόκη - συνδέθηκε κυρίως με τον ΠΑΟΚ, όπου κατέγραψε 274 συμμετοχές και 39 γκολ από το 1985 έως το 1994. Αγωνίστηκε επίσης σε Αρη, Ηρακλή και Καλαμαριά, και έγινε έτσι ο μοναδικός Ελληνας παίκτης μέχρι σήμερα που έχει παίξει και στους τέσσερις ιστορικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, ενώ πέρασε και από τον Εδεσσαϊκό. Με την Εθνική ανδρών αγωνίστηκε σε 29 ματς, πετυχαίνοντας 6 γκολ, ενώ με την Εθνική ελπίδων έφτασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988. Αποχώρησε από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών, καταγράφοντας συνολικά 438 συμμετοχές και 69 γκολ.