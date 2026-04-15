ΜΠΑΣΚΕΤ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Πράξη πρώτη» για τον τίτλο

Το πρώτο ραντεβού τους στην κόντρα για τον τίτλο στη φετινή Α1 μπάσκετ γυναικών έχουν σήμερα Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός, στο κλειστό της Εργάνης στον Βύρωνα, όπου διεξάγεται ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος (20.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες, με τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου όμως να προσμετρώνται στη σειρά. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1, έχοντας από μία νίκη στην κανονική περίοδο, και το πλεονέκτημα έδρας ανήκει στον Αθηναϊκό, έτσι αν χρειαστεί τρίτος τελικός θα γίνει στην έδρα του.

Η απόλυτη ισορροπία στην οποία βρίσκει τις δύο ομάδες η έναρξη των τελικών καθιστά το σημερινό πρώτο ματς ιδιαίτερα κομβικό για τη συνέχεια της σειράς. Τόσο η ομάδα του Βύρωνα όσο και οι «πράσινες» επιδιώκουν με το «καλημέρα» της σειράς να πάρουν τα ηνία στο κυνήγι για τον τίτλο.