Το πρώτο ραντεβού τους στην κόντρα για τον τίτλο στη φετινή Α1 μπάσκετ γυναικών έχουν σήμερα Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός, στο κλειστό της Εργάνης στον Βύρωνα, όπου διεξάγεται ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος (20.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες, με τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου όμως να προσμετρώνται στη σειρά. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1, έχοντας από μία νίκη στην κανονική περίοδο, και το πλεονέκτημα έδρας ανήκει στον Αθηναϊκό, έτσι αν χρειαστεί τρίτος τελικός θα γίνει στην έδρα του.
Η απόλυτη ισορροπία στην οποία βρίσκει τις δύο ομάδες η έναρξη των τελικών καθιστά το σημερινό πρώτο ματς ιδιαίτερα κομβικό για τη συνέχεια της σειράς. Τόσο η ομάδα του Βύρωνα όσο και οι «πράσινες» επιδιώκουν με το «καλημέρα» της σειράς να πάρουν τα ηνία στο κυνήγι για τον τίτλο.