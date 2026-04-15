Τον στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση πέτυχε η Εθνική ανδρών στα προκριματικά της Αλεξανδρούπολης
Πέρα δε από την επίτευξη του βασικού της στόχου, η όλη παρουσία της ελληνικής ομάδας στους αγώνες του προκριματικού γύρου θεωρείται επιτυχημένη, με τους διεθνείς να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες. Στον όμιλο για τις θέσεις 1-4, η Ελλάδα χάρη στη νίκη επί των Ιβήρων την τελευταία αγωνιστική κατέλαβε την 3η θέση με 5 βαθμούς, πίσω από την 1η Ισπανία (7 β.) και τη 2η Ιταλία (6 β.) και πάνω από την Ουγγαρία (0 β.). Και οι τέσσερις ομάδες εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τελική φάση στην Αυστραλία, ενώ θα τις ακολουθήσει και η Κροατία, η οποία πήρε την πρωτιά στον όμιλο για τις θέσεις 5-8 στους αγώνες της Αλεξανδρούπολης. Την οκτάδα της τελικής φάσης συμπληρώνουν η Γεωργία και το Μαυροβούνιο, που προκρίθηκαν από τον προκριματικό γύρο της 2ης κατηγορίας, καθώς και η οικοδέσποινα Αυστραλία.