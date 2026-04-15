ΠΟΛΟ - WORLD CUP

Eπιτυχημένη παρουσία

Με σπουδαία νίκη 15-13 επί της Ισπανίας στα πέναλτι (11-11 στην κανονική διάρκεια) ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών την παρουσία της στο προκριματικό τουρνουά της 1ης κατηγορίας του World Cup, οι αγώνες του οποίου πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης». Με την παρουσία της στην τετράδα του τουρνουά η Εθνική πέτυχε τον στόχο της, που ήταν η πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλη στην Αυστραλία, όπου θα βρεθούν οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Πέρα δε από την επίτευξη του βασικού της στόχου, η όλη παρουσία της ελληνικής ομάδας στους αγώνες του προκριματικού γύρου θεωρείται επιτυχημένη, με τους διεθνείς να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες. Στον όμιλο για τις θέσεις 1-4, η Ελλάδα χάρη στη νίκη επί των Ιβήρων την τελευταία αγωνιστική κατέλαβε την 3η θέση με 5 βαθμούς, πίσω από την 1η Ισπανία (7 β.) και τη 2η Ιταλία (6 β.) και πάνω από την Ουγγαρία (0 β.). Και οι τέσσερις ομάδες εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τελική φάση στην Αυστραλία, ενώ θα τις ακολουθήσει και η Κροατία, η οποία πήρε την πρωτιά στον όμιλο για τις θέσεις 5-8 στους αγώνες της Αλεξανδρούπολης. Την οκτάδα της τελικής φάσης συμπληρώνουν η Γεωργία και το Μαυροβούνιο, που προκρίθηκαν από τον προκριματικό γύρο της 2ης κατηγορίας, καθώς και η οικοδέσποινα Αυστραλία.