Στο φινάλε των αγώνων για τον προκριματικό της όμιλο η Εθνική υπέστη την πιο «γλυκιά» ήττα, 38-16 από την Αυστρία εκτός έδρας, καθώς χάρη στις δύο νίκες επί του Ισραήλ κατέλαβε την 3η θέση του ομίλου και προκρίθηκε στην τελική φάση ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες των 6 ομίλων της προκριματικής φάσης οι οποίες πήραν το εισιτήριο για το Euro 2026. Στην ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων η Εθνική, με βάση τα αποτελέσματα και τη διαφορά τερμάτων, κατέλαβε τη 2η θέση με 4 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Ισλανδία (1η) και τις Ουκρανία (3η) και Φινλανδία (4η), που επίσης προκρίθηκαν, ενώ αποκλείστηκαν η Βόρεια Μακεδονία (5η) και η Ιταλία (6).
Να σημειωθεί ότι την πρόκριση στην τελική φάση πήραν απευθείας οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Από αυτόν της Εθνικής προκρίθηκαν η 1η Ισπανία και η 2η Αυστρία, ενώ εκτός έμεινε το Ισραήλ, που βρέθηκε στην τελευταία θέση.