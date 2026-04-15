ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΕURO 2026 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ιστορική πρόκριση για την Εθνική

Σε ιστορική επιτυχία για το ελληνικό χάντμπολ έφτασε η Εθνική ομάδα γυναικών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026, για πρώτη φορά στον θεσμό. Επίσης θα είναι η πρώτη φορά που η Εθνική θα πάρει μέρος σε τελική φάση διεθνούς διοργάνωσης μετά την παρουσία της στο Ολυμπιακό τουρνουά του 2004, όπου είχε συμμετάσχει ως οικοδέσποινα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο φινάλε των αγώνων για τον προκριματικό της όμιλο η Εθνική υπέστη την πιο «γλυκιά» ήττα, 38-16 από την Αυστρία εκτός έδρας, καθώς χάρη στις δύο νίκες επί του Ισραήλ κατέλαβε την 3η θέση του ομίλου και προκρίθηκε στην τελική φάση ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες των 6 ομίλων της προκριματικής φάσης οι οποίες πήραν το εισιτήριο για το Euro 2026. Στην ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων η Εθνική, με βάση τα αποτελέσματα και τη διαφορά τερμάτων, κατέλαβε τη 2η θέση με 4 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Ισλανδία (1η) και τις Ουκρανία (3η) και Φινλανδία (4η), που επίσης προκρίθηκαν, ενώ αποκλείστηκαν η Βόρεια Μακεδονία (5η) και η Ιταλία (6).

Να σημειωθεί ότι την πρόκριση στην τελική φάση πήραν απευθείας οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Από αυτόν της Εθνικής προκρίθηκαν η 1η Ισπανία και η 2η Αυστρία, ενώ εκτός έμεινε το Ισραήλ, που βρέθηκε στην τελευταία θέση.