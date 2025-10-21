BASKET LEAGUE

«Αέρας» η Μύκονος

Η ιστορική πρώτη νίκη της Μυκόνου στην Basket League, και μάλιστα εκτός έδρας, 80-73 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην 3η αγωνιστική. Οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου είχαν τα «ηνία» στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, ενώ έδειξαν και χαρακτήρα απέναντι στην αντεπίθεση των γηπεδούχων, όταν εκείνοι μείωσαν τη διαφορά από τους 17 στους 2 πόντους.

Πρώτη νίκη και για το Μαρούσι, 108-103 επί του Αρη σε ματς - θρίλερ στον Αγιο Θωμά το οποίο κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, με τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης να παραμένουν χωρίς νίκη. Σημαντικό «διπλό» πήρε ο ΠΑΟΚ στην Πάτρα, 75-73 τον Προμηθέα μετά από σπουδαία ανατροπή, ενώ αήττητη παρέμεινε η ΑΕΚ μετά την άνετη επικράτησή της με 77-62 επί της Καρδίτσας στη «Sunel Arena». Εύκολες νίκες πήραν και τα δύο φαβορί του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός με 81-66 επί του Πανιωνίου στο ΣΕΦ - επίσης συνεχίζοντας αήττητος - και ο Παναθηναϊκός με 90-67 επί του Κολοσσού στο κατάμεστο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου, σε ένα ματς όπου οι «πράσινο» διαμαρτυρήθηκαν για τη διαιτησία. Ρεπό είχε το Περιστέρι.