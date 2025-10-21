ΒΟΛΕΪ - ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»

Στα προημιτελικά Φλοίσβος και Κηφισιά

Την παρουσία τους στα προημιτελικά του φετινού Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» στο βόλεϊ ανδρών εξασφάλισαν Φλοίσβος και Κηφισιά, μετά τις νίκες - πρόκριση που πήραν στον προκριματικό γύρο, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της διοργάνωσης.

Στο τοπικό ντέρμπι των νότιων προαστίων της Αθήνας ο Φλοίσβος επικράτησε στη Νέα Σμύρνη του Πανιωνίου με 3-0 σετ (17-25, 22-25, 23-25), έχοντας ως κορυφαίο τον Χέρμανς Εγκλεσκαλνς. Στο άλλο ματς η Κηφισιά «τα χρειάστηκε» στην έδρα της μέχρι να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης Καλαμάτας και να τη νικήσει με 3-2 (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11), σφραγίζοντας το εισιτήριο για την οκτάδα. Οι δύο νικητές των ζευγαριών αυτών θα αγωνιστούν μεταξύ τους στα προημιτελικά διεκδικώντας την είσοδο στο Φάιναλ 4.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης: ΠΑΟΚ - Μίλωνας, Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου, Παναθηναϊκός - ΟΦΗ.