CHAMPIONS LEAGUE

Τεστ υψηλών απαιτήσεων στη Βαρκελώνη

Σε ένα από τα πλέον απαιτητικά τεστ του στη League Phase του Champions League καλείται σήμερα να αντεπεξέλθει ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική (19.45 - Cosmote Sport 2).

Με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μέχρι τώρα μία ισοπαλία (με τη Ρέιντζερς εντός έδρας), μία ήττα (από την Αρσεναλ εκτός έδρας) και μόλις 1 βαθμό και να βρίσκονται στην 29η θέση, ο αγώνας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την πορεία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση. Σημαντικός όμως είναι και για τους γηπεδούχους, που με 3 βαθμούς (1 νίκη - 1 ήττα) βρίσκονται στη 15η θέση και θέλουν να ανέβουν ψηλότερα. Κόντρα στην ισχυρή αντίπαλό τους οι νταμπλούχοι Ελλάδας καλούνται να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της αναμέτρησης, κυνηγώντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα απουσιών και έχει συμπεριλάβει στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους παίκτες.

Αντίθετα οι «μπλαουγκράνα» θυμίζουν ...νοσοκομείο, καθώς θα λείψουν λόγω τραυματισμού αρκετά βασικά στελέχη: Τερ Στέγκεν, Γκάβι, Λεβαντόβσκι, Γκαρσία, Ολμο, Τόρες. Αμφίβολη επίσης είναι η συμμετοχή του Ραφίνια, ενώ έχει επιστρέψει στη δράση ο Γιαμάλ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του.