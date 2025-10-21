SUPER LEAGUE

«Φτερούγισε» στην κορυφή ο ΠΑΟΚ

Eurokinissi

Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της βαθμολογίας επιφύλαξε η 7η αγωνιστική της Super League, με τον ΠΑΟΚ να μένει μόνος 1ος μετά τη μεγάλη νίκη του στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στην «OPAP Arena», ρίχνοντας την ΑΕΚ στη 2η θέση. Στο άλλο ντέρμπι του προγράμματος Αρης και Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε κοντά στην κορυφή μετά το νικηφόρο πέρασμά του από τη Λάρισα, ενώ συναρπαστικά ματς έγιναν σε Αγρίνιο, Περιστέρι και Τρίπολη.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση σε ντέρμπι μετά από εκείνο με τον Ολυμπιακό, υποχρέωσε την ΑΕΚ στην πρώτη φετινή της εγχώρια ήττα, με σκορ 2-0. Σε ένα ανοιχτό πρώτο μέρος οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, με την «Ενωση» να απειλεί περισσότερο, οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν που προηγήθηκαν. Στην επανάληψη ο «Δικέφαλος του Βορρά» διπλασίασε τα τέρματά του από νωρίς και στη συνέχεια κυριάρχησε πλήρως, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να αντιδράσει και να απειλήσει, ενώ τέλειωσε και με 10 παίκτες τον αγώνα λόγω αποβολής του Μουκουντί.

Στη Θεσσαλονίκη Αρης και Παναθηναϊκός μοιράστηκαν βαθμούς και γκολ (1-1), με τους «πράσινους» να προηγούνται νωρίς και συνολικά να είναι καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν ρυθμό και απάντησαν. Από το «τριφύλλι» εκφράστηκαν παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα.

Με πρωταγωνιστή και δις σκόρερ τον Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 την ΑΕΛ στη Λάρισα και παρέμεινε στο κυνήγι της κορυφής. Χωρίς να πιάσουν σπουδαία απόδοση οι «ερυθρόλευκοι» ουσιαστικά «καθάρισαν» από το πρώτο μέρος, με την αξιόμαχη ΑΕΛ να προσπαθεί για κάτι καλύτερο αλλά να μην εκμεταλλεύεται τις καλές στιγμές που είχε.

Σε νέα επιτυχία, που τον διατηρεί ψηλά στη βαθμολογία, έφτασε ο Βολος, επικρατώντας 2-1 του Πανσερραϊκού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στο Περιστέρι Ατρόμητος και Λεβαδειακός έμειναν στο 2-2, σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και ισορροπημένες ευκαιρίες, με τον Παλάσιος να δίνει στους φιλοξενούμενους τον βαθμό της ισοπαλίας. Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε 4-2 του ΟΦΗ, με τον Ενκολόλο να ξεχωρίζει, σκοράροντας δύο φορές, και τέλος στην Τρίπολη Αστέρας και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλοι 2-2, με τον Μουσιόλικ να ισοφαρίζει στο φινάλε για τους φιλοξενούμενους.

Τα αποτελέσματα

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 2-2 (Μακέντα 49', Καλτσάς 68' - Παντελίδης 45'+3, Μουσιόλικ 88'), Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1 (Χάμολιτς 1', Λάμπρου 90'+2 - Ιβάν 67' πέναλτι), Αρης - Παναθηναϊκός 1-1 (Σβιντέρσκι 3' - Δώνης 75'), ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2 (Μπάμπα 45', Κωνσταντέλιας 49'), ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-2 (Ελ Κααμπί 1', 44' πέναλτι), Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2 (Μπάκου 20', Τσαντίλας 24' - Συμελίδης 28', Παλάσιος 78'), Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2 (Μίχαλακ 53', Ενκολόλο 68' πέναλτι, 80', Πέρεζ 75' πέναλτι - Νέιρα 50' πέναλτι, Λαμπρόπουλος 56').